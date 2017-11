Kultur Freihung

03.11.2017

9

0 03.11.2017

Seinen letzten offiziellen Auftritt hatte der Großschönbrunner Kirchenchor bei einem gesungenen Rosenkranz in der Pfarrkirche.

Großschönbrunn. Die Sängergemeinschaft löste sich auf, weil ihr Leiter Helmut Fischer seinen Abschied angekündigt hatte. Pfarrer Bernhard Huber gestaltete den meditativen Teil des Rosenkranzes mit Ausführungen über die Bedeutung Mariens für die Gläubigen. Ebenso nahmen der aktuelle Großschönbrunner Pfarrvikar David und der ehemalige Pfarrvikar Stephen am Rosenkranz teil. Die musikalische Umrahmung übernahm natürlich nochmals der Kirchenchor unter Leitung von Helmut Fischer.Nach dem Rosenkranz überreichte Pfarrer Huber einen musikalischen Engel an Helmut Fischer und danke im Namen der gesamten Pfarrgemeinde für das langjährige Wirken, das den Chor weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht hat. In den bewegten Abschlussworten Fischers wurde deutlich, wie schwer dem Chorleiter der Abschied vom Kirchenchor fällt. In einer Feier im Pfarrheim verabschiedete sich der Chor von seinem Leiter.