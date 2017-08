Kultur Freihung

13.08.2017

Von Anke Schäfer

Von Blues bis Filmmusik

"Humanitäre Zugabe"

Freihung. Vor dem inneren Auge eine leicht verruchte, stickige Kellerkneipe mit schepperndem Klavier, im Live-Bild der Tastenakrobat Jan Luley am gediegenen Flügel und der Percussion-Magier Torsten Zwingenberger inmitten seiner Spielzeuge: New Orleans meets Oberpfalz mit der Kulturscheune Elbart als Schmelztiegel.Vor Antritt der musikalischen Trips über den großen Teich mitten hinein ins Herz des Jazz und Blues empfiehlt Gastgeber Günter Preuß in Abwandlung eines Flug-Klassikers:"Open your seatbelts. Lassen Sie sich buchstäblich von den Stühlen fallen". Ganz so weit geht die bis kurz vor Mitternacht ausgedehnte Euphorie dann doch nicht, obwohl wahre Hurrikans der Begeisterung durch Scheunen-Erdgeschoss und Beletage tosen.Als Ausgangspunkt wählen die beiden Stars der deutschen Jazzszene, die gerne auch mal riesige Hallen in Swing und Groove versetzen, natürlich New Orleans, die Mutterstadt des lässig-kreolischen Sounds, der von dort aus die ganze Welt eroberte. Der Streifzug nimmt seine Fahrt in einem Bordell auf, das minderjährige Pianisten und Komponisten beherbergte, streift zwielichtige Musiker wie Buddy Bolden, der es mit dem geistigen Eigentum anderer Kollegen nicht ganz so genau nahm, lässt beim "Rabbit Stew Boogie Woogie" Häschen im Gulasch-Topf hüpfen und unternimmt einen Austritt zum deutschstämmigen Thomas Fats Waller an den Broadway. Torsten Zwingenberger stellt dazu noch akustisch einen guten alten Dampfzug bereit, schürt ein und heizt vom "Hauptbahnhof Elbart" aus mit Affenzahn durch die Oberpfalz.Dem Klassiker "St. Louis Blues" schneidern die Ausnahmekünstler einen neuen exotisch gemusterten Maßanzug, bevor man mit "Creole Tears" und dem fluffigen und von Jan Luley intonierten "A wink and a smile" aus dem Schmachtfetzen "Schlaflos in Seattle" in ruhigere Fahrwasser steuert. Der Hit "On the sunny side of the street", Duke Ellingtons "Creole love call" und ein verfrühter karibischer Rausschmeißer ziehen das Tempo aber schnell wieder in lebensfrohe Gefilde.Andere Künstler dieser Größenordnung hätten jetzt vermutlich den Klavierdeckel zugeklappt, die Sticks weggepackt und sich freundlich winkend verabschiedet. Jan Luley und Torsten Zwingenberger dagegen wollen alles andere als die Betriebstemperatur wieder herunterfahren und drehen stattdessen noch mal richtig auf: James Bookers "Keep on Gwine" erklingt in einer "Extended Version", das untrennbar mit Louis Armstrong verbundene "When the Saints go marching in" wird zur großen Moll-Oper, die "rote Katze" erhält noch ihren Blues und dann hebt die "Air Force One" ab: Mit Rattle-Ananas, Rumba-Rasseln und anderem percussivem Gerät bereist Zwingenberger mit seinen fünf Fußpedalen und "mindestens sieben Händen" die Welt, bevor er den Riesenvogel zusammen mit Luley sanft auf die Erde setzt.Derartig in Wallung versetzt, will das Publikum noch nicht den Weg nach Hause antreten. Schon aus "humanitären Gründen" erbittet der Hausherr daher eine Zugabe "zum Runterkommen". Es werden derer zwei: Auf James Bookers "Let's make a better world" mit Singalong-Teil für die ganze Scheune folgt der etwas anders verortete Johannes Brahms mit seinem unsterblichen Wiegenlied "Guten Abend, gute Nacht" in sanft schwingender Version.