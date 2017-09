Kultur Freihung

12.09.2017

0 12.09.2017

Für den Sänger und Radiomoderator Christoph Baierl standen schon immer die großen Popklassiker von Eric Clapton, Elton John, Ronan Keating, Take That und Don McLean im Mittelpunkt. Am Freitag, 22. September , ist er in der Kulturscheune Elbart (Freihung) zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr. Mit Leichtigkeit in der Stimme interpretiert Baierl auch neue deutsche Charthits von Andreas Bourani und Tim Bendzko. Die Besucher werden in eine besondere Atmosphäre eintauchen: Mit Gefühl und Stil steht Christoph Baierl mit seinem Pianisten Kenneth Berger für außergewöhnliche Konzerte. "Wir wollen dass die Leute Energie tanken können." Klassisches Konzertfeeling, Welthits und große Gefühle sind für Baierl eine Einheit. Eine Kombination aus zeitlosen Songs und berührenden Stories. Baierl ist am Samstag, 25. November auch in Weiden (ehemalige Augustinerkirche) zu erleben. Karten für diese Konzerte gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Melanie Eckl