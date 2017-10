Kultur Freihung

Wer erinnert sich nicht an die wunderbaren komödiantischen Szenen des legendären Filmklassikers "Die Feuerzangenbowle" mit der elementaren Frage "Wat is en Dampfmaschin?" oder dem dramatischen Vorfall um die "alkoholische Gärung". Hagen Möckel, der sich der Lyrik und Schauspielkunst verschrieben hat, liest die Geschichte nach der Romanvorlage von Heinrich Spoerl, ergänzt um einige Anekdoten zur Entstehung dieses Klassikers. Ort des Geschehens ist am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr die Kulturscheune Elbart (Freihung; Kreis Amberg-Sulzbach). Infos: www.kulturscheune-elbart.de. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb