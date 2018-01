Kultur Freihung

15.01.2018

Von Anke Schäfer

Hausherr als Moderator

Neugier geweckt

Schubert-Reminiszenzen

Freihung. Zum Jahresauftakt öffnet Günter Preuß in der Kulturscheune Elbart traditionell die Schatzkiste der klassischen Musik. Diesmal gönnt der Gastgeber seinem Publikum einen abwechslungsreichen Streifzug durch die "Ohrwürmer der Klassik", am Flügel praktisch umgesetzt von der Amberger Klavierpädagogin Jelena Lichtmann. Wenn man eine Hitparade zwischen Barock und Romantik zusammenstellt, liegt es nahe, mit Johann Sebastian Bach zu eröffnen. Lichtmann wählt dazu das geläufige "Siciliano" und lässt damit auch gleich durch die Tasten blicken, dass man sich bei der Auswahl keineswegs nur auf Klassiker der Klavierliteratur beschränkt.Zum Beweis folgen eine Bearbeitung von Händels berühmter Arie "Lascia ch'io pianga" aus der Oper "Rinaldo", ein Adagio von Alessandro Marcello sowie "Orpheus' Klage" aus der Feder von Christoph Willibald Gluck. Dass Letzterer ein gebürtiger Oberpfälzer ist, gehört zu den aufschlussreichen Wissenshäppchen, die Hausherr Preuß als Moderator zwischen die Musikstücke streut. Aber auch dieser Bogen ist weit gefasst und umspannt Erläuterungen zu Satzbezeichnungen und Tempi-Angaben ebenso wie zu allerlei hintergründigen Details aus der Komponisten-Vita. Und selbstverständlich gibt es gleich zu Beginn eine wissenschaftliche Definition des "Ohrwurms" mitsamt der alltagstauglichen Deutung als "Endlos-Musikwarteschleife".Diese dreht ihre Runden natürlich auch durch die Wiener Klassik mit ihren Ikonen Beethoven und Mozart. Als Pädagogin und demnächst auch "Jugend musiziert"-Fach-Jurorin legt Lichtmann ihren Schwerpunkt bei den berühmten Sonaten wie etwa "Wut über den verlorenen Groschen", "Für Elise", "Mondschein" sowie dem "Rondo alla Turca" oder der Klavierfassung der "Kleinen Nachtmusik" mehr auf korrekte Noten-Wiedergabe als auf allzu freie Interpretationen.Sätze aus zwei außerhalb des Klavier-Kosmos nicht ganz so häufig erklingenden Mozart-Sonaten runden das klassische Kapitel ab und wecken die Neugier auf das romantische Repertoire, das wiederum aus dem Vollen der Lieblingsmusik schöpft. Auf Franz Schuberts "Ave Maria" als bearbeitetes Lied ohne Wort folgt ein echtes Lied ohne Worte aus der gleichnamigen, zu Recht einbezogenen Mendelssohn-Bartholdy-Sammlung.Angesichts seines nach wie vor beeindruckend großen OEuvres gebühren dem allzu früh verstorbenen Franz Schubert noch zwei weitere Reminiszenzen: Das flehend-hoffnungsvolle "Ständchen" aus dem Schwanengesang und das perlende Es-Dur-Impromptu. Wer Romantik sagt, kommt zudem nicht an Frédéric Chopin vorbei, der in Elbart mit dem e-moll-Nocturne vertreten ist.Der Tscheche Antonín Dvorák glänzt mit seinem zart melancholischen "Slawischen Tanz Nr. 2", der König der Ballettmusik, Peter Tschaikowski, findet seine Würdigung mit dem "Blumenwalzer" aus dem Nussknacker. Mit der Zugabe, Schostakowitschs Walzer aus der Jazz-Suite Nr. 2, setzt die bei ihrer Kernkompetenz angelangte Solistin dem begeisterten Publikum einen letzten, langlebigen Hit ins Ohr.