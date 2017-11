Reformationsandacht in der evangelischen St.-Katharinen-Kirche in Thansüß

Thansüß. Genau um 15.17 Uhr läuteten in Thansüß die Glocken der evangelischen St.-Katharinen-Kirche anlässlich einer bundesweiten Aktion zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Der Landesverband der evangelischen Posaunenchöre hatte zu dieser deutschlandweiten Veranstaltung aufgerufen. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, aber es dürften bestimmt mehr als 1517 Chöre gewesen sein, die zur gleichen Zeit spielten. Die Kirchentür und, soweit möglich, auch die Fenster wurden geöffnet, so dass der Choral "Ein feste Burg" überall zu hören war. So auch in Thansüß, wo die Bläser des dortigen Chores mitmachten. Diese Aktion war auch eine gute Vorbereitung auf die abendliche Reformationsandacht, zu der Ulrike Amann zahlreiche Besucher aus den umliegenden evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in der St.-Katharinen-Kirche begrüßte. Mitwirkende waren unter anderem die Thansüßer Bläser, Maria Ahlemeyer mit ihrer Violine, Anne Müller (Posaune) und Heinrich Müller an der Orgel. Langanhaltender Beifall war für die Musiker ein schöner Lohn für die sechswöchige Probenarbeit. Fast zu eng wurde es im evangelischen Gemeindehaus beim anschließenden Imbiss. Bild: exb