Kultur Freihung

12.12.2017

12.12.2017

Bereits zum 14. Mal geht am festlich geschmückten Harranger der Weihnachtsmarkt über die Bühne. Zahlreiche Vereine, Clubs und Organisationen sind beisammen, um Besuchern ein interessantes und ausgewogenes Waren- und Essensangebot zu präsentieren.

Eröffnet wurde der Markt durch den Prolog, der vom Christkind (Leoni Wiesneth) vorgetragen wurde. Der evangelische Posaunenchor aus Thansüß umrahmte mit weihnachtlichen Melodien. Jürgen Grundler, einer der Hauptorganisatoren, dankte allen Helfern, die zum Gelingen beigetragen hatten. Sein besonderer Gruß galt seinem Mitstreiter Hermann Lühr, der sich nach einem Verkehrsunfall zurzeit im Krankenhaus befindet.Bürgermeister Norbert Bücherl dankte allen Organisatoren insbesondere auch dem Sport- und Kulturausschuss und den Gemeindearbeitern. Er freute sich, dass so viele Besucher aus der gesamten Marktgemeinde den Weg zum Weihnachtsmarkt gefunden hatten und das breite Angebot in Anspruch nahmen. Sein Gruß galt auch den amerikanischen Mitbürgern von Freihung.Die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Marien hatten mit ihren Betreuerinnen zwei Singspiele eingeübt und trugen diese zur Freude der Gäste gekonnt vor. Dabei ging es zum einen um eine Überraschung und zum anderen um die Weihnachtswünsche der Kinder.Auch der Nikolaus war vor Ort und beschenkte alle Kinder mit Schokonikoläusen. Die zahlreichen Besucher konnten sich auch diesmal an zahlreichen, mit viel Liebe geschmückten Ständen kulinarisch verwöhnen lassen und so manches Weihnachtsgeschenk erwerben.Unter anderem wurden selbst gebackene Plätzchen, Holzbasteleien, Pulswärmer, Kunst aus Afrika, selbst geschneiderte Dirndl und auch handgemachte Grußkarten sowie Schmuckschachteln angeboten. Der Durst wurde mit Glühwein und Jagatee sowie heißen Hugo gestillt. Gegen den Hunger gab es Bratwürste, Kartoffelsuppe, Dotsch und Giros.Am Rande fand eine Tombola statt, bei der es viele schöne Sachpreise zu gewinnen gab. Nach insgesamt 800 verkauften Losen ergab sich ein Reingewinn von 300 Euro. Die Organisatoren hatte sich entschlossen, diese Einnahmen wieder an eine örtliche Organisation zu übergeben. Die Wahl fiel diesmal auf das Zeltlager-Team Thansüß/Kaltenbrunn. Dieses veranstaltet jedes Jahr Zeltlager für Kinder und brachte ihnen damit das Leben in der Natur ohne Handy Laptop und Iphone näher. Jürgen Grundler übergab im Beisein aller Veranstalter des Weihnachtsmarktes die Spende an Amelie Meier.Den Hauptpreis der Tombola, eine Weihnachtsgans, konnte Inge Iberl in Empfang nehmen.