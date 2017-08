Politik Freihung

27.08.2017

27.08.2017

"Die CSU hat den Aufstieg in Bayern über 70 Jahre mitbestimmt. Wir stehen auf den Fundamenten derer, die uns den Boden bereitet haben." Bei einem bayerischen Abend dankte Bundestagsabgeordneter Alois Karl den Mitgliedern der drei CSU-Ortsverbände Freihung, Thansüß und Großschönbrunn und besonders den Geehrten.

Großschönbrunn. Karl gratulierte mit Kreisvorsitzendem Harald Schwartz, Bundestagslistenkandidat Patrick Fröhlich sowie den Ortsvorsitzenden Franz Luber und Erika Urban für 40-jährige Parteitreue Hans Grünbauer aus Thansüß, für 45 Jahre Albert Bauer aus Freihung sowie Karl Heuberger, Georg Dotzler und Johann Zilbauer aus Großschönbrunn. Urkunden für 20-jährige Zugehörigkeit zur Frauen-Union erhielten Rosa Regn und Gerlinde Siegert, für 25 Jahre Erika Urban."Unsere Arbeit ist die, dass wir nicht erst jetzt, sondern über vier Jahre Wahlkampf machen", unterstrich Karl. "Wir haben die versprochenen Eckpunkte in den vergangenen vier Jahren eingehalten: keine neuen Steuern, keine Steuererhöhung und keine neue Schulden. Dies stellt eine gewisse Stabilität und Berechenbarkeit dar", sagte der Bundestagsabgeordnete.Alois Karl zeigte sich in seiner Ansprache überzeugt, die Bezahlbarkeit und Verbesserung der Renten in den Griff zu bekommen sind, "wenn wir weitere wirtschaftlich erfolgreiche Jahre haben".Darüber hinaus gelte es, die führende Stellung und die Einflussnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Europa zu behalten. Es sei enorm wichtig, diesen Markt mit 500 Millionen Menschen zu haben. Deshalb ist es unbegreiflich, dass die AfD raus aus dem Euro will", stellte der Abgeordnete fest. Karl nannte die CSU "die Partei der inneren Sicherheit". Dafür stehe Innenminister Joachim Herrmann."Die Menschen wollen schon, dass bei Asylverfahren Recht im Rechtsstaat auch durchgesetzt wird." Patrick Fröhlich betonte: "Wir haben die besseren Köpfe und Inhalte."