Politik Freihung

16.07.2017

Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Freihung nutzte Johannes Foitzik, um sich in Freihung als Bundestagskandidat vorzustellen. Inzwischen habe er das fast in allen Ortsvereinen getan. "Die alltäglichen Themen rund um den Arbeitsmarkt, die Gesundheit und soziale Angelegenheiten bestimmen mein politisches Handeln", sagte Foitzik laut einer Pressemitteilung.

Gerechter Lohn und eine ausreichende Rente müssten eine Selbstverständlichkeit sein. Menschen in sozialen Berufen bräuchten wieder Anerkennung und eine deutlich bessere Bezahlung. Die Veränderungen in der Arbeitswelt und der Gesundheitsversorgung sind die Herausforderungen, die Foitzik mitgestalten will. SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann betonte, die Ortsvereine hätten in den Gemeinden große Bedeutung. Sie stellten das Fundament der SPD dar, und ihre Gemeinderäte würden an der Zukunft ihrer Kommunen mitarbeiten. Weiterhin erinnerte er an die erfolgreichen Bemühungen von Reinhold Strobl für eine Nutzung der Klosterburg Kastl.Johannes Ott sprach die Ortsumgehung Tanzfleck an. Die Interessengemeinschaft habe sich mit einem Schreiben an die SPD-Fraktion im Landtag gewandt. Abgeordneter Reinhold Strobl führte dazu aus, dass das Verfahren beim Verwaltungsgericht liege. Er selbst habe sich schon bei Ortsterminen von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugt.