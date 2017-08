Politik Freihung

09.08.2017

21

0 09.08.201721

Auf einem gut drei Hektar großen Areal plant die Firma Solarpower Project-Invest (Nürnberg) eine Freiflächen- Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 1,5 Megawatt (MWp). Für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans gab der Freihunger Marktrat in seiner Sitzung grünes Licht.

Standort der geplanten Anlage ist die knapp über drei Hektar große Ackerfläche zwischen der Bahntrasse und der Staatsstraße 2166 von Freihung in Richtung Thansüß. Solarpower Project-Invest hat entsprechende Pläne vorgelegt, die öffentlich ausgelegt und 41 Behörden und Organisationen zur Stellungnahme zugeleitet worden waren.Nun behandelte der Gemeinderat zusammen mit Landschaftsarchitekt David Neidl die von Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen, nahm diese zur Kenntnis und wird, soweit erforderlich, diese in die Planungen mit einarbeiten lassen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Amberg) sprach sich nicht gegen die geplante PV-Anlage aus, betonte aber, dass die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen gewährleistet bleiben müsse und die Bepflanzung landwirtschaftlicher Flächen nicht beeinträchtigen dürfe.Die Bayernwerk Netz GmbH hat keine grundsätzlichen Einwendungen, soweit Bestand und Sicherheit ihrer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Jedoch könnten je nach Leistungsbedarf neue Transformatoren und Leitungen erforderlich sein. Die Deutsche Telekom hat keine Einwände, sieht sich aber nicht verpflichtet, die PV-Anlage an ihr Telekommunikationsnetz anzuschließen.Das Bergamt Nordbayern, vertreten durch die Regierung von Oberfranken, wies darauf hin, dass im Gemeindegebiet von Freihung reger Bergbau umgegangen sei und nichtrisskundige Grubenbaue vorhanden sein könnten. Das Landratsamt als untere Naturschutzbehörde stellte fest, dass es in dem Areal schützenswerte Pflanzen sowie seltene Tierarten wie Zauneidechse und Feldlerche gebe. Um die erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu kompensieren, seien Eingrünungsmaßnahmen durch die Anpflanzung geeigneter Gehölzstrukturen erforderlich.Die Deutsche Bahn hob hervor, dass die geplante Anlage keine Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs haben dürfe und fordert vom künftigen Betreiber ein Blendgutachten. Außerdem müsse der Betreiber der PV-Anlage die Bahn von der Haftung durch Emissionen wie Funkenflug, Bremsstaub oder Abgase freistellen.Zügig arbeitet der Marktrat die weitere Tagesordnung ab. So beschloss das Gremium einstimmig die Kanal- und Wasserleitungssanierung in Großschönbrunn, die mit knapp über 40 000 Euro angesetzt ist. Die Umwallung einer Biogasanlage wurde ebenfalls genehmigt, und gegen die Änderung eines Flächennutzungsplanes in der Stadt Vilseck hat Freihung keine Einwände.