Politik Freihung

01.12.2017

Der Markt wird mit dem Staatlichen Bauamt zur einfachen Dorferneuerung in Großschönbrunn eine Kreuzungs- und Ausbauvereinbarung schließen. Denn die Staatsstraße 2123 führt direkt durch den Ort.

Laut Bürgermeister Norbert Bücherl übernimmt das Staatliche Bauamt 70 Prozent der Kosten für den Kreuzungsbereich. Dies beschloss der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig. Wie Bücherl erläuterte, ist der Entwässerungskanal marode und deshalb zu erneuern. An den Kosten wird sich das Staatliche Bauamt mit einer Pauschale von 21 845 Euro beteiligen. Die Strecke beträgt laut Bürgermeister 125 Meter. Diese einmalige Pauschalentschädigung komme erst bei der Bauausführung zum Zug. Der Gemeinde verbleiben die Kosten für die Gehwege.Keine Einwände hat der Marktgemeinderat gegen das Bauvorhaben von Hans Grünbauer, der in Thansüß den bestehenden Milchviehlaufstall erweitern und eine neue Güllegrube bauen will. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen der Verwaltung für die kommunale Ökostrombeschaffung in Bayern. Auch Freihung wird sich nach Beschluss des Marktgemeinderats an der erneuten Bündelausschreibung durch die Kubus GmbH für 2020 bis 2022 beteiligen. Zuletzt, so berichtete der Bürgermeister, sei die Strombeschaffung erschwinglich gewesen. Bücherl informierte über eine wilde Müllablagerung, die man östlich von Weickenricht im Bereich "Breiter Schlag" in Richtung Massenricht unmittelbar an der Gemeindegrenze gefunden habe. Laut Bücherl handelt es sich um Bauschutt und Grüngut. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet und hofft auf Hinweise der Bürger.Der Bürgermeister lud die Bevölkerung zu einigen Veranstaltungen in der Gemeinde ein: zum 14. Freihunger Weihnachtsmarkt, der heute organisiert wird, für morgen zum Adventsmarkt in der Elbarter Kulturscheune, zum "Lebenden Adventskalender" am Rathausplatz am Montag, 4. Dezember, zur Thansüßer Dorfweihnacht am Sonntag, 10. Dezember, und zum Seniorennachmittag für Großschönbrunn und Seugast am Sonntag, 17. Dezember.