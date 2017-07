Politik Freihung

21.07.2017

11

0 21.07.201711

Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat eine Hundeanleinverordnung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Vertreter waren sich fast einig, dass zunächst an die Vernunft der Hundehalter appelliert werden sollte.

Rassespezifische Merkmale

Nächste Sitzung: 8. August

Die Tagesordnung des Gemeinderates in Freihung war in knapp einer Stunde abgearbeitet. Die "Verordnung des Marktes Freihung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden" wurde kontrovers diskutiert, aber zurückgestellt. Bürgermeister Norbert Bücherl begründete die Verordnung damit, dass eben nicht angeleint Hunde eine Gefahr für Spaziergänger und Jogger darstellen, auch Radler seien schon gestürzt, weil sie von Hunden angesprungen worden seien. Nicht zu unterschätzen sei die Bisskraft großer Hunde, wenngleich es auch schmerzhaft sei, wenn kleine Hunde zupacken. Geschäftsleiter Maximilian Heindl betonte, dass Hunde vielfach nur spielen wollen, aber dann sollten sie nicht Kinder anspringen. Die Anleinpflicht soll innerhalb bebauter Gebiete gelten, außerdem bis zu einem Abstand von 250 Metern zu diesen Arealen.Anzuleinen seien Hunde, die aufgrund rassespezifischer Merkmale als gesteigert aggressiv und gefährlich gegenüber Menschen anzusehen seien, so Amtsleiter Heindl. Diese Rassen seien namentlich aufgeführt. Als große Hunde würden auch erwachsene Schäferhunde, Boxer, Dobermann und Deutsche Dogge gelten, soweit ihre Schulterhöhe mindestens 45 Zentimeter aufweise. Heinrich Schwirzer (CSU) war der Meinung, das ein Appell besser als eine Verordnung wäre. "Hunde brauchen Auslauf", sagte Hermann Lühr (CSU) und 2. Bürgermeister Helmut Klier (FW) meinte, das Stockmaß 45 cm sei "ein Witz". "Auch kleine Hunde könnten ganz schön aggressiv sein." Klier sah in den "Hinterlassenschaften" ein größeres Problem. Uwe König (FW) meinte, die Allgemeinheit müsse geschützt werden, aber er sei gegen Überreglementierung: "Wir müssen die Hundehalter zur Vernunft bringen." "Ich befürworte eine Anleinpflicht", sagte Erika Urban (CSU), was Heinrich Müller (FW) für den innerörtlichen Bereich unterstützte, aber gefährlicher seien die Streuner. Das Resümee war ein einstimmiger Beschluss.In die Musterverordnung sollen die Bedürfnisse der Marktgemeinde eingearbeitet werden. Norbert Bücherl informierte seine Gemeinderäte über die Sanierung der B 299 zwischen Seugast und B 14, die in drei Bauabschnitten gemacht werden soll. Mit großflächigen Verkehrsumleitungen sei zu rechnen.Für die Wasserversorgung in Freihung müssen die SPS-Anlagen erneuert werden. Vier Firmen hatten die Ausschreibung beantwortet. Das günstigste Angebot mit knapp unter 190 000 Euro hatte ein oberfränkisches Unternehmen abgegeben, das, nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates, beauftragt wird. Einstimmig wurde auch die Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen für ein Grundstück in Thansüß an einen Betrieb aus der Nordoberpfalz vergeben, und Harmonie herrschte auch bei der Beschlussfassung über Bauanträge in Seugast und Tanzfleck. Die nächste Gemeinderatssitzung ist am Dienstag, 8. August.