Politik Freihung

20.04.2018

0 20.04.2018

Viele wichtige Projekte vor der Brust - und es fehlt das nötige Geld für die Umsetzung. Die Gemeinde Freihung will, kann aber oft nicht. Beispielsweise bei der Sanierung der Schule.

Disziplin, Disziplin

Es gibt keinen Baugrund

Im Mittelpunkt der Sitzung des Freihunger Gemeinderates stand der Haushalt für das laufende Jahr, wobei die Marktgemeinde nicht umhin kommt, ein Darlehen von 1,5 Millionen Euro aufzunehmen, um, so sagt es Bürgermeister Norbert Bücherl, bereits beschlossene Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Der Bürgermeister betonte ausdrücklich, dass die gesetzliche Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von 255 000 Euro mehr als erfüllt werde, denn die errechneten Zuführungen lägen sogar bei 680 000 Euro. Als Wermutstropfen bezeichnete Norbert Bücherl die Beibehaltung des Hebesatzes (44 Prozent) für die Kreisumlage, was für die Gemeinde Freihung bedeute, dass an den Landkreis etwa 940 000 Euro abzuführen seien.Rückläufig sei auch die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer, die in diesem Jahr realistisch auf 380 000 Euro geschätzt werde. Positiv hätten sich dagegen die staatliche Schlüsselzuweisung und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt. Alleine die Schlüsselzuweisung sei gegenüber dem Jahr 2017 um 285 000 Euro auf 1,245 Millionen Euro und der Anteil der Einkommensteuer auf insgesamt 1,3 Millionen Euro gestiegen."Wir werden Haushaltsdisziplin einhalten müssen", so Norbert Bücherl, "wenn wir in den nächsten Jahren die Gemeindeverbindungsstraße nach Freihungsand, die einfache Dorferneuerung in Großschönbrunn, Brückeninstandsetzungen und Investitionen in das Feuerwehrwesen meistern wollen, ohne auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Kommune aufs Spiel zu setzen". Kämmerer Maximilian Heindl sagte, der Schuldenstand werde auf gut 4,7 Millionen Euro steigen, was zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1853 Euro führen werde. Haushaltssatzung und Haushaltsplan wurden jeweils mit 13 Ja- bei zwei Neinstimmen beschlossen. In seinen Ausführungen wies Maximilian Heindl darauf hin, dass derzeit in Freihung 2564 Einwohner gemeldet sind, 42 weniger als im Vorjahr. Was der Kämmerer damit begründete, dass die Zahl der in Freihung untergebrachten Asylbewerber rückläufig sei.In den nächsten Jahren müssten die Feuerwehren Seugast und Thansüß, ebenso wie bereits Großschönbrunn mit neuen Tragkraftspritzenfahrzeugen ausgestattet werden, was die Gemeindekasse mit gut 200 000 Euro belaste, und dann stünde noch in diesem Jahr für die Feuerwehr Freihung die Finanzierung eines gut 420 000 Euro teuren Fahrzeugs an.Heinrich Schwirzer (CSU) bemängelte, in Freihung werde zu wenig Bauland für junge Familien bereitgestellt. Und dass an der Josef-Voit-Schule seit Jahren nicht saniert werde. Kämmerer Maximilian Heindl sagte dazu, eine Sanierung der Schule unterbleibe deshalb, weil staatliche Förderungen nicht zu bekommen seien und die Gemeinde die Kosten allein nicht zu schultern vermöge. Heindl betonte, dass die Mitglieder des Gemeinderates von der Verwaltung stets über alle Vorgänge informiert worden seien.Zum fehlenden Baugrund sagte Bürgermeister Norbert Bücherl, dass das ganz einfach nicht zu verwirklichen sei, weil es keinen Baugrund zu kaufen gebe. Für die Schule werde der Markt Freihung zum laufenden "Kommunalinvestitionsprogramm" (KIP-S) einen entsprechenden Förderantrag stellen, so der Kämmerer, aber "wir erfüllen nach den Richtlinien nicht die Fördervoraussetzungen". Aber ohne Antrag habe Freihung überhaupt keine Chancen, Gelder zu bekommen. "Aber dann müssen wir umgehend bei der Elektrik der Schule was unternehmen", so Reinhard Seidl, Zustimmung kam von Heinrich Schwirzer.