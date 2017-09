Politik Freihung

22.09.2017

Aufgrund ihres maroden Zustands muss die Vilsbrücke in Seugast erneuert werden. Bürgermeister Norbert Bücherl informierte den Marktgemeinderat über ein entsprechendes Gutachten. Jüngste Prüfberichte sprechen von einem Neubau als wirtschaftlichster Lösung.

"Von besonderer Bedeutung" Zur 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord beschloss der Freihunger Marktrat folgende Stellungnahmen:



"Der Schienenverbindung von Weiden nach Nürnberg kommt im Nahverkehr, insbesondere für den Schülerverkehr aus dem Gemeindegebiet in das Oberzentrum Weiden für die Haltestellen Freihung und Thansüß, besondere Bedeutung zu. Daher ist zu prüfen, inwieweit zusätzliche Halte in Thansüß realisiert werden können."



Harald Häusler (FW) sprach sich für eine Elektrifizierung aus. Ferner trat er dafür ein, dass der Feinsandtransport vom Quarzsandwerk zur Firma Pilkington nach Weiherhammer durch Reaktivierung des 2005 aufgelassenen Industriegleisanschlusses seitens der Deutschen Bahn eingeführt wird. Argumente waren die Entlastung der Ortsstraßen und die Luftverschmutzung. Der Marktrat plädierte für die Sanierung der Bahnhöfe und Haltepunkte sowie für den Ersatz der veralteten durch barrierefreie Züge.



Zwingend geboten seien auch der Bau der Ortsumgehung Tanzfleck im Zuge der B 299 sowie die vorrangige Umsetzung des Ausbaus der Staatsstraße 2123 zwischen Großschönbrunn und Hirschau, hieß es in diesem Zusammenhang. (bk)

Laut Regierung der Oberpfalz kann die Maßnahme unter bestimmten Umständen bis zu 90 Prozent gefördert werden. Die Verwaltung hat bereits eine beschränkte Ausschreibung vorgenommen. Wegen offener Fragen zu Ingenieurleistungen stimmte das Gremium Bücherls Antrag auf Verlegung des Themas in den nichtöffentlichen Teil zu.Kommandant Dieter Graf schilderte die beengte Platzsituation im Feuerwehrgerätehaus Seugast. Dabei stellte er einen Umbau, die Erweiterung und einen Neubau des Gebäudes gegenüber. Die geschätzten Kosten abzüglich einer staatlichen Förderung betragen für einen Umbau rund 381 000, für einen Neubau rund 405 000 Euro. Graf erklärte, dass man nicht, wie in einem PR-Bericht zum Zuwendungsantrag für die Ersatzbeschaffung eines TSF, von geringfügigen Umbaumaßnahmen sprechen könne. Mit der Angelegenheit befassen sich nun der Bauausschuss sowie der Marktrat in einer Klausurtagung.Das Gremium befürwortete den Neubau eines Mastbullenstalls mit Technikraum, wie ihn Sebastian Weiß in Weickenricht plant. Die Einleitung der anfallenden Gülle in die bestehende Biogasanlage erfolgt über eine Druckleitung. Keine Einwände gab es auch gegen den Neubau eines Verladehauses der Firma Quarzsand Strobel in Freihungsand. Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter verliert zum Jahresende ihre Gültigkeit. Geschäftsleiter Max Heindl erläuterte die geringfügige geänderte neue Version. Das Gremium billigte nach lebhafter Diskussion mit 10:2 Stimmen die Musterverordnung des Bayerischen Gemeindetags.