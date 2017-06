Politik Freihung

26.06.2017

4

0 26.06.2017

Grünes Licht gab der Marktgemeinderat Freihung für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage durch die Firma Solarpower-Invest an der Bahnstrecke in Thansüß. Landschaftsarchitekt David Neidl präsentierte den Bebauungsplan, der auch drei kleine technische Gebäude umfasst. Die rund 2,8 Hektar große Anlage ist auf 30 Jahre befristet.

Spielplatz saniert

Signal setzen

Mit einer Erklärung trat Bürgermeister Norbert Bücherl aufkeimenden Spekulationen in Thansüß bezüglich der Absicht des Marktes Freihung, das Baugebiet An der Siedlung für junge Familien zu erweitern, entgegen.Erstens: Die Grundstücksverhandlungen seien noch offen und noch nicht vollzogen. Sie seien somit in der Schwebe und noch nicht in "trockenen Tüchern". Zweitens: Sollte die Baugebietsausweisung tatsächlich umgesetzt werden können, seien die dann entstehenden Erschließungskosten entsprechend der gültigen Satzungen auf die dann neu erschlossenen Grundstücke umzulegen. Drittens: Die bereits seit mehreren Jahrzehnten erschlossenen Grundstücke in Thansüß-West und An der Siedlung könnten nicht zu den dann entstehenden Erschließungskosten herangezogen werden. Viertens: Weitere Einzelheiten und Details in dieser Angelegenheit seien wegen der Verschwiegenheitspflicht von Bürgermeister, Marktgemeinderat und Verwaltung nicht veranlasst.Oskar Götz (FW) bat, beim Straßenbauamt das Zurückschneiden der Büsche an der B 299 (Amberger Straße) zu veranlassen. FW-Sprecher Reinhard Seidl dankte für die schnelle Renovierung des Spielplatzes und der Geräte in Thansüß. Die Sperrung sei bereits aufgehoben, eine Einweihungsfeier geplant.Heiner Müller (FW) regte die Einführung des Formblatts "Der aufmerksame Bürger" nach dem Modell der Gemeinde Weiherhammer an. Erika Urban (CSU) dankte der Gemeinde für die gelungene Selbstdarstellung. Vom Fraktionskollegen Heinrich Schwirzer kam der Vorschlag, die Anlieger auf die Gehsteigreinigung hinzuweisen. "Anschreiben bringt nichts, besser ist es, mit den Leuten zu reden", fügte Geschäftsleiter Max Heindl hinzu.Klaus Siegert (CSU) beantragte die Aufstellung eines Geschwindigkeits-Anzeigers in der Großschönbrunner Raiffeisenstraße. Zweiter Bürgermeister Helmut Klier erinnerte an das Mähen des gemeindeeigenen Bauplatzes. Bürgermeister Norbert Bücherl verwies auf die Sportlerehrung durch die Marktgemeinde am Freitag, 30. Juni. Anschließend lädt der FC zu einem Umtrunk ins FC-Stüberl ein. Die Entschädigung für ehrenamtliche Helfer bei der Bundestagswahl wurde auf 30 Euro festgesetzt."Wir sollten ein Signal setzen", bemerkte Bürgermeister Bücherl zur Bitte von Vorsitzender Inge Iberl, dem gemeinnützigen Verein Gambiahilfe Kaytola beizutreten. Der Jahresbeitrag ist 120 Euro. FW-Fraktionssprecher Reinhard Seidl fand Zustimmung für seinen Vorschlag, die Mitgliedschaft ab 1. Januar 2018 wegen der Kommunalwahl bis 31. Dezember 2020 zu begrenzen. Der Rathauschef lud zum Gründungsfest des Vereins am Samstag, 1. Juli, in das evangelische Gemeindehaus ein.Das gemeindliche Einvernehmen erhielt Thomas Köhler zum Bau einer Doppelgarage in der Grafenwöhrer Straße sowie Josef Kohl aus Elbart für eine Einzelgarage. Ellen Bauer darf in der Mühlbergstraße das Nebengebäude für eine Wohnung aufstocken. Die Auflage sieht zwei Stellplätze auf ihrem Grundstück vor.