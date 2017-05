Politik Freihung

31.05.2017

Kontrovers verlief die Diskussion, in der sich der Freihunger Marktrat mit einer Verordnung zum Hundeanleinen befasste. Schließlich wurde der Erlass vertagt.

Bürger und Jagdgenossenschaften hätten sich über freilaufende große Hunde beschwert und eine Verordnung gewünscht, erklärte Bürgermeister Norbert Bücherl in der Sitzung. "Es liegt am Herrn und nicht am Hund. Anleinen braucht es nicht", unterstrich sein Stellvertreter Helmut Klier aus eigener Erfahrung. FW-Fraktionschef Reinhard Seidl berichtete von drei Hunden, die Kindern auf dem Schulweg zum Bahnhof in Thansüß Angst machten. Für Klaus Meißner gehören Stationen für Hundekotbeutel auch dazu, wenn man das Problem lösen wolle. Diese wären an rund 50 Stellen nötig, warf Geschäftsleiter Max Heindl ein. Und weiter: "Wo fangen wir da an und wo hören wir auf?" Die Entsorgung der Hundekotbeutel sei zudem sehr zeitaufwendig.Der Gemeindechef regte die Einführung von Stationen mit solchen Tüten an. "Wer überwacht eine Verordnung?", fragte Oskar Götz (FW). Sein Fraktionskollege Heinrich Müller bat, zur Verordnung zu stehen und diese zu beschließen. Die Entscheidung wurde jedoch vertagt.Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Sonderbetriebsplan für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage neben der Bahnlinie im Werk Thansüß der Gottfried Feldspat GmbH. Wegen des Erhalts der Ringelbachbrücke müssten die Landwirte künftig einen kleinen Umweg in Richtung Rofach in Kauf nehmen, warb Bücherl um Verständnis. CSU-Sprecher Helmut Wurzelbacher stellte den weiterführenden Antrag, dass zuerst mit den Anliegern und dem Amt für Abfallwirtschaft wegen der Müllabfuhr gesprochen werden müsse. Hierfür vereinbart Max Heindl einen Ortstermin. Wurzelbachers Antrag wurde einstimmig stattgegeben. Der Beschluss zur Brückensperrung ist in der nächsten Sitzung vorgesehen.Der Schützenverein Tanzfleck erhält für die 23 000 Euro teure Einführung von elektronischen Schießständen zehn Prozent der förderfähigen Kosten. Hierzu gab es zwei Gegenstimmen. Bürgermeister Bücherl bat, die IG Tanzfleck und den mit 90 Prozent dokumentierten Bürgerwillen zum Bau der B 299 zu unterstützen und empfahl den Fraktionen die Einschaltung von Abgeordneten.Laut Zuwendungsbescheid von der Regierung der Oberpfalz bekommt die Feuerwehr Seugast für das neue TSF 26 500 Euro. 10 000 Euro betrugen die Ausgaben für das Projekt Nachbarschaftshilfe zugunsten der älteren Bevölkerung, 9000 Euro kamen als Zuschuss zurück, informierte Bücherl. In Großschönbrunn halte sich der Schulbusfahrer nicht an die vorgegebene Route, monierte Klaus Siegert (CSU). Max Heindl versprach, sich darum zu kümmern.