Politik Freihung

27.03.2018

35

1 27.03.201835

Tanzfleck. "Entscheidend für unseren Erfolg in der Zukunft ist, dass sich die CSU um das kümmert, was die Menschen bekümmert. Und dazu müssen wir ihnen Antworten auf ihre ganz konkreten Lebensfragen geben. Ein ,Weiter so' kann's nicht geben." Dies betonte stellvertretender Bezirksvorsitzender Andreas Meier beim politischen Fischessen der CSU-Ortsverbände Freihung, Seugast und Großschönbrunn im Gasthof Böhm in Tanzfleck. Die Wähler müssten spüren, dass die Partei die richtigen Schlüsse aus dem Wahlergebnis ziehe.

Keineswegs enttäuscht waren die zahlreichen Zuhörer, weil der Bezirkschef und neue Finanzminister Albert Füracker abgesagt hatte. Laut Meier macht er seinen Job "mit viel Herzblut und Weitblick sowie einem überragenden Engagement", sagte der Neustädter Landrat.Der CSU komme es darauf an, in der Zuwanderungsfrage verlässlich und glaubwürdig zu bleiben, fuhr Meier fort. "Die Million Flüchtlinge, für die neun Milliarden Euro ausgegeben wurden, sind in Bayern angekommen und nicht in Berlin. Und wir haben menschenwürdig agiert. Da kann uns niemand vorwerfen, wir würden menschenunwürdig oder gar unchristlich handeln." Dennoch dürfe sich 2015 nicht wiederholen, denn die Flüchtlingsfrage habe bei den Menschen massive Beunruhigung ausgelöst. Das Totschweigen dieser Ängste habe die Menschen zur AfD getrieben. "Seehofer wird dieses Problem lösen", gab sich Meier überzeugt. "Unsere Kultur lassen wir uns nicht nehmen und auch nicht abkaufen. Nicht mehr und nicht weniger bedeutet die Aussage Seehofers", unterstrich Meier. Soziale Fragen wie Rente, Gesundheitsversorgung, Pflege und bezahlbarer Wohnraum blieben weiterhin Kernthemen."Jeder, der Sozialleistungen verspricht, muss sofort auch beantworten, wer dafür bezahlt", forderte Meier. Dies sei der Unterschied zwischen reinem Populismus nach dem Motto "Freibier für alle" und seriöser Politik. Die Landtagswahl werde eine Schicksalswahl für Bayern. "Es geht um die Frage, ob unsere Heimat weiterhin von der CSU regiert wird, die Bayern zum Erfolgsland Nummer eins in Deutschland und auch in Europa gemacht hat."