Politik Freihung

18.07.2017

122

0 18.07.2017122

Der rasche Baubeginn für die Umgehung von Tanzfleck ist auch im Interesse der US-Armee. Deshalb will der Kommandeur der US-Garnison Bavaria, Oberst Lance Varney, in der Angelegenheit mit "anschieben". Sogar im Innenministerium.

Planung überarbeitet

Schon viele Verkehrstote

Oberst macht Dampf US-Oberst Lance Varney folgte den Ausführungen des Bürgermeisters und der IG-Vertreter mit großem Interesse. Die Umgehung von Tanzfleck sei wegen des starken Militärverkehrs auch im Interesse der US-Armee. Varney ist der kritische Streckenabschnitt der B 299 wegen der vielen tödlichen Unfälle bekannt. Er sicherte seinen deutschen Gesprächspartner zu, sowohl bei der Regierung als auch im bayerischen Innenministerium zu intervenieren, um "Dampf zu machen" und nicht unnötig Zeit bei der Umsetzung des Projekts zu verlieren.



Gleichzeitig bot er an, für den kritischen Abschnitt der B 299 englischsprachige Warnschilder anfertigen zu lassen. Da für die Genehmigung zum Aufstellen das Staatliche Bauamt zuständig ist, will Bürgermeister Bücherl umgehend Kontakt mit dieser Behörde aufnehmen, den nötigen Grund für die Schilder bereitstellen und das Vorhaben tatkräftig unterstützen. Laut Varney könnten die Schilder spätestens bis 21. August montiert werden. (usc)

In Regensburg liegen seit kurzem die Unterlagen für die zweite Tektur nach der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wie schon mehrfach berichtet , führten Klagen von drei Einwendern zu einem Stopp des Projekts .Die endgültige Entscheidung wird der Verwaltungsgerichtshof in München treffen. Die Gegner des Vorhabens in der ursprünglichen Form hatten Einwände aus Gründen des Naturschutzes, speziell wegen der im Planungsbereich heimischen seltenen Fledermausart.Das federführende Staatliche Bauamt in Sulzbach-Rosenberg hat deshalb die Planung überarbeitet und dabei die von den Klägern vorgebrachten Bedenken berücksichtigt. Diese neuen Unterlagen muss nun die Regierung der Oberpfalz bearbeiten, bevor die öffentliche Auslegung und Anhörung folgen kann. Erst danach kann die Gericht zu einem Urteil kommen.Den Bewohnern von Tanzfleck brennt die Zeit auf den Nägeln. 20 Jahre schon liegen die ersten Überlegungen für den Bau einer Ortsumgehung zurück. Anlässlich des Antrittsbesuchs von Oberst Lance Varney bei Bürgermeister Norbert Bücherl waren auch Vertreter der Interessensgemeinschaft Tanzfleck, Georg Schirbl sowie Karin und Josef Amann, geladen. Bücherl und Schirbl verdeutlichten gegenüber dem US-Kommandeur die Notwendigkeit der Maßnahme. Vor allem suchen sie Hilfe, damit der Vorgang bei der Regierung nicht allzu lang hängen bleibt.Bücherl sprach gegenüber dem Gast von einer enormen Belastung für die kleine Ortschaft. Schieß- und Fluglärm nehme die Bevölkerung noch hin, wenn die Belastung durch das starke Verkehrsaufkommen, auch durch Militärverkehr, auf der B 299 nicht wäre, erläuterte Bücherl.Die Umgehungsstraße wäre auch im Sinne der Amerikaner, betonte Georg Schirbl. Er erinnerte an die Verkehrstoten, vor allem US-Bürger, die es dort schon zu beklagen gab. "Die Maßnahme erlaubt eigentlich keinen Aufschub mehr", sagte Schirbl. Man wolle keine weiteren 20 Jahre auf den Baubeginn warten.Nach aktuellen Berechnungen wird sich das Projekt verteuern. Laut Bücherl kosten rund zwei Kilometer inzwischen wohl 6,3 Millionen Euro.