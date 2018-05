Sport Freihung

06.05.2018

Der Schützenverein "Gemütlichkeit" Tanzfleck hat viel Geld und Zeit in neun elektronische Schießstände investiert. Zur Eröffnung gibt es daher auch gleich drei Wettbewerbe.

Tanzfleck. "Es ist für mich eine besondere Ehre, diesen neuen Abschnitt in unserer Vereinsgeschichte heute mit euch beginnen zu dürfen", sagte Schützenmeister Manfred Rauscher zur Standeröffnung anlässlich des Jubiläumsschießens, verbunden mit dem 79. Gauschießen und Sparkassen-Pokalschießen. "Es hat uns sehr viel Zeit und Geld abverlangt, diese neun elektronischen Stände zu errichten. Dank der Gemeinde, Sponsoren, des OSB und dem Know-how einiger Mitglieder können wir diesen neuen Weg nun beschreiten", betonte Rauscher.An elektronischen Ständen führe kein Weg vorbei, wenn man wettbewerbsfähig bleiben und vor allem der Jugend eine Zukunft bieten wolle. Rauscher dankte besonders Sport- und Kulturausschuss-Vorsitzendem Helmut Klier für dessen Einsatz zur Finanzierung der neuen Anlage und Wiederbelebung des Bürgerschießens. Ebenso hätten Schießleiter Heinz-Peter Ertl, Jugendleiter Erhard Fellner und EDV-Fachmann Patrik Götz entscheidend beigetragen, "dass wir heute soweit sind"."Es ist euer Verdienst, dass das schöne Schützenheim mit Leben erfüllt wird." Mit diesen Worten übergab Schirmherr Bürgermeister Norbert Bücherl einen 100-Euro-Scheck. Gauschützenmeister Dietmar Beyer gratulierte zum 60-jährigen Jubiläum, lobte die gute Jugendarbeit und wünschte, "dass viele Schützen den Weg nach Tanzfleck finden". Dem schloss sich Josef Göttlinger für die Sparkasse an. Respekt für die Leistungen bekundete Helmut Schöpf vom Patenverein "Bergschütz" Gressenwöhr. Für das Schießprogramm sind Geldpreise im Wert von rund 2300 Euro bereitgestellt. Die Schießzeiten sind: 9. und 11. Mai, 18 bis 21 Uhr sowie 12. Mai, 14 bis 19 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung. Siegerehrung und Preisverteilung sind am 10. Juni bei der Feier des 60-jährigen Bestehens.