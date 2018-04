Vermischtes Freihung

26.04.2018

16

0 26.04.201816

Zehn Mädchen und sechs Jungen feierten ihren ersten Tag am Tisch des Herrn in der Dreifaltigkeitskirche in Freihung. Pfarrer Bernhard Huber zelebrierte den Festgottesdienst. Organist Armin Spieß und ein kleines Orchester sorgten mit Liedern aus der Pfälzer Kindermesse von Hartmut Wortmann für die musikalische Gestaltung.

In seiner Predigt ging Huber auf das Leben und Wirken von Noah ein. "So wie Mama und Papa, Oma und Opa für euch sorgen, so sorgt Gott für Noah. Dieser soll, weil er ein guter Mensch ist, in der Arche die Flut überleben." Gott habe zu ihm gesagt: "Nimm etwas Essbares mit." Auch den Erstkommunikanten gebe Gott Nahrung mit, die kräftige und stärke: das heilige Brot. "Für den Leib sorgen die Eltern, Jesus kümmert sich um Herz und Seele", stellte Huber fest. Der Vorsatz solle lauten: "Ich will gut sein wie Noah. Ich will auf Gott vertrauen, Jesus gibt alles, was ich brauche."Nach der Erneuerung des Taufversprechens durften die Erstkommunikanten Tim Baier, Paula Dotzler, Jonas Eglmeier, Anna Hanauer, Felix Kohl, Maximilian Kohl, Jasmin Neuberger, Anna Pamler, Jasmin Peter, Jakob Pröm, Leonie Roider, Alegra Schertl, Lea Spörrer, Milena Weich, Elias Wiesneth und Selina-Marie Wörle zum ersten Mal den Leib Christi empfangen.Am Nachmittag trafen sich die Kommunionkinder zu einer Dankandacht. Die entrichteten Geldspenden kommen den Kindern in der Diaspora zu Gute.