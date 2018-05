Vermischtes Freihung

08.05.2018

Die Überraschung stand am Ende des vom Posaunenchor festlich gestalteten Gottesdienstes: Im Auftrag des verhinderten Dekans verlieh Pfarrer Matthias Weih für herausragendes ehrenamtliches beziehungsweise nebenamtliches Engagement in der Kirchenmusik der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern an Heinrich Müller die Soli-Deo-Gloria-Nadel.

"Heinrich Müller leitet seit 1981 den Posaunenchor, der immer wieder Höchstleistungen bringt. Konsequent verfolgte er auch die Ausbildung der Jungbläser und sicherte damit die Zukunft des Chors auf Jahrzehnte. Zudem war er von 1985 bis 1989 zunächst stellvertretender, anschließend bis 2015 Leiter des Bezirksposaunenchors und hat diesen auf musikalisch hohem Niveau mit größtem Einsatz geführt und zum Mitmachen animiert", heißt es in der von Kirchenrat Manuel Ritter unterzeichneten Urkunde."Jahrzehntelang haben Sie der Kirchengemeinde und dem ganzen Dekanatsbezirk mit Ihren musikalischen Gaben gedient, um Gottes Lob in Gottesdiensten, bei Festen und Konzerten wunderschön klingen zu lassen." Mit diesem Schreiben brachte Dekan Wenrich Slenczka seine Freude über die Anerkennung zum Ausdruck. Und noch einmal gab es Beifall über Weihs Mitteilung: Als Anerkennung für Müllers Arbeit gibt es einen einmaligen Zuschuss von der Landeskirche von 1000 Euro für die örtliche Kirchenmusik.