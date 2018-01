Vermischtes Freihung

17.01.2018

4

0 17.01.2018

Großschönbrunn. Bei guter Gesundheit feierte Barbara Heuberger (Großschönbrunn) 80. Geburtstag. Bürgermeister Norbert Bücherl und sein Stellvertreter Helmut Klier überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und übergab eine Urkunde mit Gutschein. Gratulanten waren auch der TuS Großschönbrunn mit Vorsitzender Tanja Siegler, der Obst- und Gartenbauverein mit Schriftführerin Cornelia Rubenbauer sowie Pfarrgemeinderat Matthias Mägerl.

Die Jubilarin wurde in Adlholz geboren und wuchs mit zwei Brüder, die beide bereits verstorben sind, auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Anwesen auf. Sie besuchte die Volksschule am Kreuzberg bei Hahnbach, die heute als Gasthaus genutzt wird. Dann arbeitete sie in der elterlichen Landwirtschaft mit. Beim Tanzen und als er Brot ausfuhr, lernte sie den Bäckermeister Karl Heuberger aus Großschönbrunn kennen und lieben, den sie 1957 heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Vier Enkel und zwei Urenkel gehören mittlerweile zur Familie.Heubergers Leben war von der Arbeit in der Bäckerei geprägt. Auch nach der Betriebsübergabe an Sohn Karl jun. und dessen Ehefrau Barbara im Jahr 1988 stand die Jubilarin dem Familienbetrieb tatkräftig zur Seite. Ihre körperliche und geistige Fitness führt die Jubilarin auf die Arbeit in ihrem großen Garten zurück, der ihr viel Freude bereitet. Auch hielt sie bis vor kurzem die gemeindlichen Grünflächen um das Anwesen herum sauber. Wegen einer Knieoperation ist sie derzeit etwas in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.