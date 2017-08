Vermischtes Freihung

04.08.2017

04.08.2017

Erfolgreich stellte sich der Nachwuchs der Feuerwehr Großschönbrunn der Prüfung für die Bayerische Jugendspange. Acht Nachwuchskräfte, darunter vier junge Frauen, zeigten in fünf Einzel- und fünf Gruppenübungen, sowie einer schriftlichen Prüfung, was sie mit den Ausbildern, Johannes Mägerl und Andreas Regler, geübt hatten.

Großschönbrunn. Ob Anlegen eines Mastwurfes, Brustbund mit Spierenstich, 90-Meter-C-Schlauch-Kuppeln oder Ankuppeln eines CM-Strahlrohres - alles mussten die angehenden Aktiven perfekt und unaufgeregt beherrschen.Das kritische Schiedsrichterteam mit Kreisbrandinspektor Martin Schmidt, Kreisbrandmeister Marco Weiß und dem weiteren Schiedsrichter Horst Kellner beglückwünschte die jungen Absolventen um die verantwortlichen Ausbilder der Großschönbrunner Feuerwehr zu den guten Leistungen.2. Bürgermeister Helmut Klier freute sich über die Bereitschaft der Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in ihrer Heimatwehr zu engagieren und sich für den Einsatzfall ausbilden zu lassen. Kreisbrandinspektor Schmidt spornte die Teilnehmer mit den Worten an: "Die Prüfung ist ein erster Grundstock in der Feuerwehrarbeit. Übt weiterhin regelmäßig, damit ihr die Handgriffe beherrscht und im Einsatzfall sicher anwenden könnt." Vor der von der Gemeinde spendierten Brotzeit bedankten sich die Kommandanten Josef Regler und Josef Scheidler bei den Jugendlichen, dem Schiedsrichterteam und den Ausbildern für die geopferte Zeit.