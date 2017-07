Vermischtes Freihung

21.07.2017

0 21.07.2017

Berlin, Stettin und die Insel Usedom waren die Hauptziele der Begegnungswoche des Europäischen Jugendprojekts (EJP) mit polnischen Partnern und einem Franzosen. Vorsitzender und Projektleiter Hartmut Schendzielorz hatte mit Gerd Müller, Christiane Regn, Thomas Nübler und Norbert Bücherl ein Programm mit "Geschichte zum Anfassen" zusammengestellt. Am Anreisetag besuchten die 19 Jugendlichen aus dem Raum Amberg-Sulzbach, Neustadt/WN, Weiden und Regensburg das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth. In Lützen bei Leipzig gab es einen weiteren Zwischenstopp am Denkmal mit außergewöhnlicher Kirche. An dieser Stelle fand im Dreißigjährigen Krieg Schwedenkönig Gustav II. Adolf im November 1632 bei einer offenen Feldschlacht im Kampf gegen Feldherrn Wallenstein den Tod. Die Weiterfahrt führte über Berlin und Pasewalk, wo erst nach dem Zustieg der polnischen Partner die jetzt internationale Gruppe mit 47 Teilnehmern vollständig war. Sie erreichte am späten Abend die internationale Bildungs- und Begegnungsstätte Golm des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im alten Fischerdorf Kamminke am Stettiner Haff. Der Aufenthalt war geprägt von Exkursionen und Workshops zum Thema "Deutsche und Polen". Ein Höhepunkt war die Unterzeichnung einer Urkunde, in der sich die deutsch-polnische Projektleitung gegenseitig die Fortsetzung der Partnerschaft zusagte. . Im zweiten Teil der Projektwoche wurden die jungen Leute für drei einschneidende Epochen in der Geschichte Berlins sensibilisiert. Unser Bild zeigt die Teilnehmer vor der Kriegsgräberstätte am Golm. Bild: bk