Vermischtes Freihung

25.03.2018

25.03.2018

Zudem feiern die neuen Monsignori als Konzelebranten mit Bischof Rudolf die Missa chrismatis diesen Montag um 17 Uhr im Regensburger Dom St. Peter. Dabei werden auch die drei heiligen Öle vom Bischof geweiht: Der Chrisam, das Katechumenenöl und das Öl für die Krankensalbung. Gleichzeitig erneuern die Priester der Diözese ihre Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst. Zur Mitfeier sind alle Gläubigen eingeladen. Johann Amann feierte am 1. Juli 1979 in der Pfarrkirche Freihung Primiz. Anschließend war er Kaplan in Burglengenfeld St. Vitus und Präfekt am Bischöflichen Studienseminar in Weiden. Danach wirkte er neun Jahre als Diözesanjugendseelsorger und sechs Jahre als Landesjugendpfarrer. 2001 wurde er zum Dekan ernannt. Amann ist seit 2007 im Diözesan-Steuerausschuss und Caritas-Kreisvorsitzender.