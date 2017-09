Vermischtes Freihung

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag über das Dach in den Supermarkt in Freihung eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, seien die Einbrecher in die Räume einer Bäckerei und einer Metzgerei eingedrungen und hätten dort mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.

Das Geld stamme aus "verschiedenen Wertbehältnissen". Die Tatzeit grenzen die Ermittler zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.20 Uhr, ein. Die Kriminalpolizei Amberg bittet um sachdienliche Hinweise, 09621/8900.