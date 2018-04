Vermischtes Freihung

19.04.2018

19.04.2018

Großschönbrunn. Regelmäßig findet sich der Großschönbrunner Frauentreff im Pfarrheim ein. Das ist aus dem Geschehen der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Auch heuer haben die Frauen wieder das Fastensuppenessen ausgerichtet und viel Erfolg gehabt. Seit vielen Jahren geht der Erlös aus dieser Aktion stets an soziale Einrichtungen.

Dieses Mal darf sich das Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum St. Marien darüber freuen. Karin Borchers, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, kam zur Spendenübergabe zum monatlichen Frauentreff und durfte die Summe von 500 Euro entgegennehmen. Seit 2013 gibt es das Kinderpalliativteam. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche möglichst schmerzfrei so lange es geht in ihrer vertrauten Umgebung zu pflegen. Mehr als 600 Kinder sterben jedes Jahr in Bayern an einer unheilbaren Krankheit.Hier will das Palliativteam die Kinder begleiten und versorgen sowie den Angehörigen menschlich und medizinisch mit Rat und Tat beiseite stehen. Auch eine psychologische und seelsorgerische Begleitung wird angeboten.Die Großschönbrunner Frauen sind stolz darauf, mit ihrer Unterstützung den betroffenen Kindern und Familien schneller helfen zu können, wo Unterstützung benötigt wird.