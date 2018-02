Vermischtes Freihung

05.02.2018

Beim Empfang der Gemeinde zeigte die Garde der Kinderfaschingsgesellschaft Kleinseugastanien den Gemeinderäten mit Bürgermeister Norbert Bücherl an deren Spitze, was sie alles kann. Für den Garde- und Showtanz ernteten die Kinder von den zahlreichen Zuschauern, darunter die Seniorengemeinschaft Freihung und die Damenturngruppe "Fit ins Alter", viel Applaus. Das Kinderprinzenpaar Prinzessin Fiona I. und Prinz Michael I. verlieh Faschingsorden an die beiden hochrangigen US-Soldaten, Kommandeur Lieutenant Colonel Jonathan Meisel und Command Sergeant Major Muriel MacDonald, vom Freihunger US-Partnerschaftsverband 18. Combat Sustainment Support Bataillon (CSSB) aus Grafenwöhr. Beide erlebten erstmals einen derartigen Faschingsauftritt und waren zusammen mit weiteren US-Soldaten und deren Familien begeistert vom Elan der Garde und des Prinzenpaars. Bürgermeister Norbert Bücherl dankte für die tolle Präsentation im Gemeindezentrum und überreichte eine Geldzuwendung. Ein Umtrunk mit Süßem für die kleinen Gäste rundete den Auftritt ab.