Vermischtes Freihung

28.07.2017

0 28.07.2017

Märchenhafte Aufführungen, Alpakas, und große Burgherren - die Gemeinde veranstaltet ein buntes Ferienprogramm, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

(nbu) Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Obere-Vils-Ehenbach (AOVE) und den Vereinen hat die Kommune das Programm zusammengestellt. Los geht es am Samstag, 29. Juli, um 17 Uhr mit der Märchenaufführung "Die goldene Gans" . Treffpunkt ist im Hof von Heidi und Josef Wisneth. Am Donnerstag, 3. August, von 14 bis 16 Uhr besucht Evi Eckl mit den Kindern "Magische Orte - Keltenfliehburg" . Treffpunkt am großen Buchbergparkplatz, Schnaittenbach. Anmeldung unter Telefon 09664/9539720.Die AOVE veranstaltet am Montag, 7. August, einen Ausflug "in ein Land vor unserer Zeit" . Die Kinder begeben sich mit Angela Wirsing auf Spurensuche. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 12 Uhr. Treffpunkt ist an der Kirche in Aschach, Freudenberg. Für Kinder im Grundschulalter kostet die Veranstaltung fünf Euro. Anmeldung und Info bei AOVE unter Telefon 09664/9539720 oder info@aove.de.Eine "Geisterstunde im Bauch der Erde" steht am Montag, 14. August, auf dem Programm. Märchenerzählerin Margarete Mildner präsentiert in den Felsenkellern von Hahnbach schaurige und schöne Geschichten. Beginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich an der Ecke Mühl-/Vilsecker Str. (Nähe Friedhof) in Hahnbach. Bitte Taschenlampen, warme Jacken und feste Schuhe mitbringen. Gebühr für Kinder 2, für Erwachsene 3 Euro. Anmeldung bei AOVE, Telefon 09664/9539720 oder info@aove.de.Ein Besuch des Bio-Sonnenhofs Regler ist am 17. August, der Alpaka-Nachmittag am 24. August. Beginn ist jeweils um 14 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Bio-Sonnenhof Regler, Krickelsdorf 10, Hirschau. Die Veranstaltung kostet 9 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldung bei Bio-Sonnenhof Regler unter info@sonnenhof-regler.de Einen Tag bei den Reservisten mit kleinem Biwak bietet die Reservistenkameradschaft Freihung am Samstag, 19. August, an. Bei vier Stationen erleben die Kinder einen abwechslungsreichen Nachmittag rund um das Sportgelände. Beginn ist 14 Uhr, Ende gegen 17. Uhr Treffpunkt ist am Sportgelände des FC Freihung, Am Hacklweiher 12. Anmeldung beim Markt Freihung, Telefon 09646/9200-11 oder an poststelle@markt-freihung.de.Am Donnerstag, 24. August, tourt der Spielebus "Maxl" durch den Landkreis. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 17 Uhr. Treffpunkt am Festplatz am Harranger, Schule Freihung. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Dorfgemeinschaft Großschönbrunn gestaltet am Freitag, 25. August, ein Insektenhotel . Das Material wird gestellt, auch die Brotzeit ist gratis. Beginn um 15 Uhr, Ende 17 Uhr. Treff ist am Schulhaus Großschönbrunn, Neue Amberger Straße 4. Anmeldung bei Tanja Siegler, Telefon 09622/5680.Um große Burgherren und kleine Leute geht es am Dienstag, 29. August. Diese Führung, die in zwei Teile gegliedert ist, leitet Helga Malitzke. Der erste Teil findet im Ort statt und befasst sich mit dem Gemeindeturm und den großen Burgherren aus alter Zeit. Dann entdecken die Teilnehmer Spuren kleiner Leute. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 15.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz am Rathaus in Gebenbach. Gebühr: 2 Euro. Anmeldung bei AOVE unter Telefon 09664/9539720 oder unter info@aove.de.