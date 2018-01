Vermischtes Freihung

15.01.2018

0 15.01.2018

Seugast. Isolde Schmidt steht weiterhin an der Spitze der Seugaster Feuerwehr. Bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim der DJK wurde sie im Amt bestätigt. Schmidt blickte zurück auf die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Besonders erwähnte sie den Florianstag, der besonders gut besucht war. Der Preisschafkopf am Gründonnerstag bleibe Tradition.

Vorstand Vorsitzende: Isolde Schmidt Stellvertreter: Andreas Götz



Kassier: Martin Obitz



Schriftführerin: Maria Kraus Stellvertreterin: Nicole Rösch



Beisitzer: Alfons Merkl jun., Stefan Müller, Jörg Weich, Michael Graßler, Tobias Rösch und Stefan Spörrer



Aktivenvertreter: Fabian Prösl



Passivenvertreter: Gerhard Wurzelbacher



Jugendvertreterin: Nicole Rösch



Kassenprüfer: Helmut Klier und Thomas Macke (exb)

Kommandant Dieter Graf berichtete von fünf Einsätzen im vergangenem Jahr. Der Schwerpunkt lag im Bereich der technischen Hilfeleistung. Graf monierte das rücksichtslose Verhalten der Verkehrsteilnehmer bei Straßensperrungen."Vor allem bei halbseitigen Sperrungen muss man aufpassen, dass man nicht über den Haufen gefahren wird, so rücksichtslos sind die Autofahrer", stellte er fest. Die aktive Wehr habe zahlreiche Ausbildungsstunden absolviert, um für Einsätze bestens gerüstet zu sein.Jugendwart Fabian Prösl informierte, dass die Jugendfeuerwehr derzeit 14 Mitglieder hat, was er als sehr erfreulich bezeichnete. Allesamt seien sie hochmotiviert bei der Sache.Bei der Neuwahl des Vorstands entschieden sich sehr viele jüngere Mitglieder dafür, ein Ehrenamt zu übernehmen. Dies sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, hob die Vorsitzende hervor.Bürgermeister Helmut Klier und Kreisbrandrat Fredi Weiß dankten der aktiven Wehr für ihre Bereitschaft, Dienst am Nächsten zu leisten. Weiß fügte an, dass die Gemeinde weiterhin Ausrüstung für die Feuerwehren bereitstellen solle, damit die Wehr im Ernstfall gut agieren könne.