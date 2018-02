Vermischtes Freihung

19.02.2018

115

0 19.02.2018115

Im 400-Seelen-Dorf Thansüß gehört die Mitgliedschaft in der Feuerwehr zum guten Ton. Sie kann auf die Jugend bauen und hat bereits das 150-jährige Jubiläum im Visier.

Zwölf Anwärter

Fusion beim Atemschutz

Thansüß. Als Riesenerfolg wertete Vorsitzender Philipp Grünbauer in der Hauptversammlung am Sonntag den Tag der offenen Tür, der den Beitritt von 13 Jugendlichen bescherte. 4 Erwachsene kamen inzwischen hinzu. Somit sind es aktuell 124. Nahezu jeder 3 Einwohner ist ein Floriansjünger.Grünbauer listete Besuchstermine und Versammlungen auf. "Wir waren immer mit 15 bis 20 Personen vertreten. Es tut einer neuen Führungsmannschaft gut, wenn sie so unterstützt wird. Dies gilt auch für die Ausrichtung des erfolgreichen Kirchweihmontags. Da macht die Arbeit Spaß," betonte Grünbauer. Dabei hob er besonders die Jugendwarte Vanessa Braun und Marie-Sophie Blind hervor. Sie machten die wichtigste Arbeit.Bereits für kommenden Samstag sei in einer Versammlung die Bildung eines Festausschusses geplant, der die Vorbereitung der 150. Geburtstagsfeier 2021 übernimmt. Kassier Jonas Wurzer informierte über eine erneute Erhöhung des Grundstocks.Detailliert schilderte Kommandant Markus Dreyer die 17 Einsätze mit 274 Stunden sowie die Schulungseinheiten. Er wolle am Übungsturnus zweimal im Monat festhalten. "Wir haben 41 motivierte Aktive, davon 7 Atemschutzgeräteträger. Hinzu kommen 12 Anwärter", gab Dreyer erfreut bekannt. 40 und mehr Dienstjahre können mittlerweile aufweisen: Hans Grünbauer, Reinhard Meyer, Ernst Müller, Martin Müller, Jürgen Wurzer.Michael Espach und Patrick Grünbauer absolvierten den Gruppenführer-Lehrgang und nahmen am Atemschutz-Leistungswettbewerb in Hemau teil. Sie bekamen das bronzene Abzeichen. Florian Dreyer ist nach 80-Stunden BRK-Kurs nun Fachsanitäter. Maximilian Meyer legte die Maschinistenprüfung ab.11 Leute nahmen am Motorsägekurs und 6 am Fahrsicherheitstraining teil. Marie-Sophie Blind war zu zwei Schulungstagen im Würzburger Brandhaus. Zur langersehnten Verbesserung des Digitalfunks wird Mittes des Jahres am Hochbehälter ein 45-Meter-Mast errichtet. Dreyer dankte der Gemeinde für die Bewilligung von Schutzkleidung. "Ihr habt es in eurem ersten Amtsjahr ganz gut gemacht," lobte Stefan Blind, selbst 12 Jahre an der Spitze, das neue Führungsteam.Zweiter Bürgermeister Helmut Klier räumte der ältesten von vier Wehren in der Marktgemeinde auch einen wichtigen Platz im gesellschaftlichen Leben ein. Ohne den ehrenamtlichen Dienst wären die Aufgaben der Feuerwehren nicht zu finanzieren, verdeutlichte Kreisbrandinspektor Martin Schmidt im Beisein von Kreisbrandmeister Marco Weiß.Der Zusammenschluss des Atemschutzes mit Freihung ergebe Sinn. Künftig wird ein Kreisfeuerwehrarzt bei belastenden Unfalleinsätzen Feuerwehrleute betreuen.