Feuerwehreinsatz in der Vilsstraße

Vermischtes Freihung

11.09.2017

479

Hoher Rauchschaden entstand am Montagabend bei einem Zimmerbrand im zweiten Stock eines Hauses in der Vilsstraße in Freihung. Menschen kamen dabei aber nicht zu Schaden.

Laut Kreisbrandmeister Martin Schmidt brannte bei dem kurz vor 17 Uhr gemeldeten Feuer einer Küchenzeile aus, und die Zimmer sind nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Die Feuerwehren aus Freihung, Kaltenbrunn und Hirschau brachten das Feuer rasch unter Kontrolle; durch Nachlöscharbeiten und die Suche nach eventuellen Glutnestern im Dach zog sich der Einsatz aber noch länger hin.