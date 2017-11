Vermischtes Freihung

17.11.2017

6

0 17.11.2017

Ihre Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinde und die Unterstützung militärischer Ausbildungsvorhaben sichert die US-Armee der Reservistenkameradschaft Freihung zu.

Auf Einladung des neuen Kommandeurs des 18. Combat Sustainment Support Battalion (CSSB), Lieutenant Colonel (LtCol) Jonathan Meisel, besuchte Bürgermeister Norbert Bücherl, der auch Vorsitzender der Reservistenkameradschaft ist, den Freihunger US-Partnerschaftsverband auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Begleitet wurde er vom US-Beauftragten der Reservisten Gerhard Lindthaler und von Vorstandsmitglied Andreas Götz.Der Rathauschef zeigte sich sehr erfreut, dass der neue Bataillonskommandeur zusammen mit Command Sergeant Major (CSM) Muriel MacDonald sehr aufgeschlossen und auch wissbegierig hinsichtlich der seit zehn Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen dem Markt Freihung und dem US-Verband seien. Beide sicherten auch weiterhin eine freundschaftliche Zusammenarbeit zu, die 2018 durch zahlreiche Versorgungsaufträge und Einsätze in Osteuropa (Baltikum, Polen, Rumänien, Bulgarien) geprägt sein werde.Bücherl lud die amerikanischen Freunde zu einem Empfang am Dienstag, 12. Dezember, ins Rathaus ein. Hierbei werden die von den Freihunger Reservisten und den US-Soldaten gemeinsam gesammelten Spenden für deutsche Kriegsgräber an den Volksbund Deutsche Kriegsgräber, übergeben. Willkommen sind die amerikanischen Familien auch beim Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember.Lindthaler und Götz stellten die geplanten militärischen Vorhaben der Reservistenkameradschaft vor. Höhepunkt ist im Juli ein zweitägiges Handwaffenschießen. Götz plant eine Weiterbildungsveranstaltung für US-Führungskräfte mit der Besichtigung von ehemaligen Bundeswehr-Sperranlagen aus der Zeit des Kalten Kriegs.