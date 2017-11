Vermischtes Freihung

13.11.2017

ist für heuer eine der letzten Gemeinden, in denen es heißt: "Kirwa ist nur einmal im Jahr". Die zwölf Paare ließen sich auch durch das November-Wetter nicht die Laune verdrießen.

Eingeläutet wurde das Festwochenende vom gut besuchten Schlachtschüssel-Essen des FC Freihung im Vereins-Stüberl. Einige Kirwaburschen schauten vorbei, ehe es in den Wald zum Streißeln-Holen ging. Währenddessen kümmerten sich die Moidln am Pamler-Hof um das Binden der Strohkränze.Am Freitag zogen die Burschen voller Tatendrang mit Freunden, Helfern und Altkirwaburschen in den Wald, um den Baum zu fällen. Die Entscheidung fiel auf ein 34 Meter hohes Prachtexemplar, das zur Zeltbar gebracht und bewacht wurde. Pünktlich um 14 Uhr ertönte das erste "Hau ruck!" von Feuerwehrkommandant Andreas Luber. Bei Sonnenschein und unter den Augen vieler Zuschauer hievten die starken Freihunger Männer mit Hilfe von Schwalben den Riesen in die Höhe. Lohn waren tosender Applaus und der Gesang der Kirwamoidln.Am Abend stand der Kirwatanz im Gemeindezentrum auf dem Programm. Die Vilsecker Partyband Keine Ahnung heizte den Besuchern ordentlich ein, die Tanzfläche war ständig gefüllt. Unter den vielen Gästen waren neben den Freihungern auch zahlreiche Feierlustige aus Tanzfleck, Thansüß, Seugast, Massenricht, Weiherhammer, Etzenricht und Weißenbrunn.Vollzählig versammelten sich die Kirwapaare zum Gottesdienst am Sonntag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgte der Höhepunkt des Wochenendes: das Baumaustanzen. Trotz leichten Nieselregens versammelten sich viele Zuschauer und applaudierten den zwölf Erwachsenen- und fünf Kinderkirwapaaren.D'Stodara und Er begleiteten die Tänze musikalisch, die die Paare unter Leitung von Stephan Ott sowie Jessica Gräf und Gina Schönberger einstudiert hatten. Ein Höhepunkt war der Watschen-Plattler, den die Kirwaburschen präsentierten. Mit dem letzten Tanz wurde das Oberkirwapaar Linda Rittner und Johannes Kummer gekürt.Anschließend gab es Kaffee, Kuchen und eine Brotzeit, ehe der Kirwabaum verlost wurde. Dominik Reil war der Glückliche, der aber den Baum zugunsten des Kirwavereins zur Versteigerung freigab. Das Kirwawochenende klang am Montag in den örtlichen Wirtshäusern aus.