Vermischtes Freihung

10.08.2017

Einst galt die Oberpfalz als eines der ertragreichsten Fürstentümer Europas. Der Bergbau war hier das wirtschaftliche Fundament. Nicht nur die Gewinnung von Eisenerz versprach Reichtum. Die Region profitierte auch vom Sandsteinabbau. Eine Führung zu den Weickenrichter Steinbrüchen erzählt die Geschichte von damaligen Strapazen, Prägnanz und nicht zuletzt Erfolg.

20 Meter Abgrund

Abbau wurde unrentabel

Weickenricht. Der idyllische Pfad durch die Wiesen Weickenrichts entlang dem Waldrand lässt kaum Raum zur Überlegung, was hier im 17. Jahrhundert begann: der Sandsteinabbau. "Die Natur holt sich alles zurück", erklärte Pfadführer Helmut Klier. Der 2. Bürgermeister von Freihung übernahm erstmals die Leitung der Wanderung zu den Steinbrüchen. Die hat Tradition und findet einmal im Jahr statt, wenn die Weickenrichter die Kirchweih ihrer Kapelle feiern.Zügig ging es den kleinen Hügel hinauf. Doch schon bald wurde das Schritttempo gemütlicher, und nach etwa einer halben Stunde erreichten die Wanderer die erste Station. Der ehemalige Rauscher-Steinbruch entwickelte sich zur Erdaushubdeponie von Seugast, die wiederum seit 2009 geschlossen ist. Nach nur acht Jahren Brache vermutet man weder einen Steinbruch noch eine Bauschuttdeponie hinter der Absperrung, Moos, Farne und Bäumen haben das Areal zurückerobert.Querfeldein durch Preiselbeeren und knarzendes Geäst marschierten die Teilnehmer bis hin zum Abgrund. Über 20 Meter blickt man in den Steinbruch hinab. Beeindruckend, dass es laut dem Zeitzeugen Andreas Peter bei den Arbeiten zu keinen ernsten Verletzungen gekommen war - bis auf ein paar Quetschungen, protokollierte er seinerzeit für die Steinbruchführung. Ein mit Pickel und Schaufel abgetragener Sandstein wog etwa eine halbe Tonne. Mit Ochsenkarren lieferten die Arbeiter die Steine ins Dorf."Die Leute haben sich damals geplagt ohne Sprengung", erzählte Felix Eckert, der den Steinbruch zum ersten Mal besuchte. Mit seinen 86 Jahren war er der älteste Wanderer auf der Tour. "Ich will ja nicht dumm sterben", meinte der einstige Diplom-Ingenieur, der sein ganzes Berufsleben dem Bergbau gewidmet hat. Von Afrika bis Spitzbergen war er auf diesem Gebiet tätig.Zur Blütezeit nach 1875, als Freihung einen Bahnhof bekam, boten die zehn Steinbrüche bis zu 50 Arbeitsplätze. Bald wurde nicht nur in Bayern mit dem gebundenem Quartz gebaut. Auch in Übersee war das Material aus der Oberpfalz gefragt. Ein wirtschaftliches Hoch für die Gemeinde war die Folge. Helmut Klier betonte, dass der Nürnberger Justizpalast aus dem Sandstein Seugasts erbaut worden ist.Ein historisches Denkmal ist auch das Steinerne Kanapee in der Ortschaft Atzmannsricht. Es erinnert an den steilen und beschwerlichen Anstieg und diente einst Fuhrleuten zum Ausruhen. Die Bank wurde aus Seugaster Sandstein nachgebaut, nachdem das Original durch Militärfahrzeuge beschädigt worden war. Jetzt steht das Kreuz auf dem Felsblock für den Neubau der Bundesstraße 299 im Jahre 1995.1953 wurde zum letzten Mal in den Steinbrüchen abgebaut. "Es wurde unrentabel", sagte Klier. Durch den amerikanischen Einfluss veränderte sich der Baustil und somit auch das kosteneffiziente Baumaterial. Beton-Sandwich-Elemente waren im Kommen. Jetzt ist der Steinbruch nach mehr als 400 Jahren wieder Teil der Natur.