09.06.2017

Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 2019 wirft seine Schatten voraus. Bezirksgeschäftsführer Markus Nägel spricht mit Kreisvorsitzenden Hartmut Schendzielorz über das Fest.

Gefallener gedenken

Neue T-Shirts

In Elbart tauschten sich beide in zwangloser Atmosphäre über mögliche künftige Schwerpunkte der Volksbundarbeit auf Kreis- und Bezirksebene aus. Nägel, seit 1. Januar neuer Geschäftsführer, wies dabei besonders auf die Gründung des Volksbundes im Jahr 1919 und die damit im Jubiläumsjahr 2019 angedachten Aktivitäten hin.Neben der Gedenkarbeit für die gefallenen Soldaten und die zivilen Opfer der Kriege soll auch besonders die Gestaltung der Jugendarbeit mit in die Planungen fürs Jubiläum 2019 einbezogen werden. Schendzielorz sagte auch als Leiter des Europäischen Jugendprojekts (EJPO) seine Mitarbeit beim Programm zu. "Mir und vor allem dem neuen Bezirksvorsitzenden, Regierungspräsident Alex Bartelt, ist es ein echtes Anliegen, die Jugendarbeit im Volksbund zu fördern. Dabei erfährt das EJPO, das bereits 2002 mit großer Unterstützung des Volksbund-Bezirksverbands gegründet wurde und seitdem als zuverlässiger Basis- und Gründungspartner die Projekte begleitet, große Aufmerksamkeit und Beachtung", sagte Nägel.Der Bezirksgeschäftsführer hatte auf einer Dienstreise einen Stopp in Elbart eingelegt. Er lobte das langjährige Engagement von Schendzielorz, unter dessen Regie das EJPO zu einem echten bundesweiten Vorzeigeprojekt herangereift sei.Für die Teilnehmer der diesjährigen deutsch-polnischen Projektwoche in Usedom, Stettin und Berlin übergab Nägel T-Shirts mit dem Motto des Volksbundes "Arbeit für den Frieden". Dabei sagte er die Unterstützung des Bezirksverbands bei der Fortsetzung der Projektphase III 2018 in Polen, 2019 in Frankreich und 2020 in Italien zu.