Vermischtes Freihung

11.06.2017

Seugast. Unter dem Motto "Maria von der immerwährenden Hilfe" stand eine Andacht am Marienmarterl. Seit im Marianischen Jahr 1988 dieses Zeugnis christlichen Glaubens am Waldrand unter der schützenden Krone einer mächtigen Eiche vom Damenkränzchen errichtet worden ist, pilgert alljährlich eine immer größer werdende Schar Gläubiger singend und betend dorthin.

Seit der Auflösung des Damenkränzchens hat der Schützenchor die Organisation übernommen und führt diese Tradition weiter. Mit dem Lied "Wir ziehen zur Mutter der Gnaden" leitete der Chor an den Stufen der Filialkirche St. Marien die Bittprozession ein. Am Marterl gestalteten Schützenchor und Pfarrvikar David sowie die Frauen Monika Graf, Erna und Dagmar Schwirzer und Inge Siegert die Andacht eindrucksvoll mit Liedern und Gebeten, in denen Maria als immerwährende Helferin im Vordergrund stand.Im Namen des Schützenchors bedankte sich dessen Sprecher Christian Schwirzer am Schluss bei den beiden Initiatoren und Erbauern Hella und Josef Lehner, die es sich nicht haben nehmen lassen, trotz ihres hohen Alters an dieser Feierstunde teilzunehmen, bei allen Mitwirkenden. Besonders würdigten sie Gerhard Lehner, der die würdevolle Feier zusammengestellt hat, aber auch Luise Rupprecht und Bernhard Schönl, dass sie das Marterl und dessen Umfeld das ganze Jahr über pflegen und mit frischen Blumen schmücken.Im Anschluss kehrten die Pilger singend und betend zur Filialkirche St. Marien zurück, wo der kirchliche Teil zu Ende ging. Der Schützenchor lud zu einem kleinen weltlichen Fest mit Kaffee und Kuchen ins Schützenheim ein.