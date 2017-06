Vermischtes Freihung

Großschönbrunn. Ständiges Üben zahlt sich aus - auch bei der Großschönbrunner Feuerwehr. 18 Aktive traten in zwei Gruppen zur Leistungsprüfung in verschiedenen Stufen an. Bei der Abnahme am Dorfplatz zeigten die Teilnehmer eine gute Leistung und meisterten den Löschaufbau ohne größere Fehler. Auch bei den Zusatzaufgaben wie Gerätekunde, Erster Hilfe oder allgemeinen Fragen zahlten sich die Übungsstunden im Vorfeld unter Federführung der beiden Kommandanten Josef Regler (Zweiter von links) und Josef Scheidler mit Unterstützung von Annemarie Weiss, Matthias Mägerl und Andreas Regler aus. Die Schiedsrichter, Kreisbrandrat Fredi Weiß (Zweiter von rechts), Kreisbrandinspektor Karl Luber (links) und Kreisbrandmeister Martin Schmidt (rechts), bescheinigten der Truppe eine fast fehlerfreie Leistung. Für die Marktgemeinde Freihung bedankte sich 3. Bürgermeister Klaus Meisner (Dritter von links) bei den Teilnehmern für die aufgewendete Zeit. Vorsitzender Thomas Nübler würdigte besonders die vielen Jugendlichen für ihre Bereitschaft zur unentgeltlichen Hilfe. Bild: jud