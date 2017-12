Vermischtes Freihung

03.12.2017

Fleißige Hände aus dem Kindergarten St. Marien basteln in der Vorweihnachtszeit weiße Christbäume für das erste Adventsfenster des lebendigen Adventskalenders am Freihunger Rathaus.

Mit den selbstgefertigten, fantasievoll gestalteten Weihnachtsbäumen und dem Kinderlied von der Überraschung drücken die Vorschulkinder von der Maxi-Gruppe ihre Sehnsucht und Freude auf das Weihnachtsfest aus. Die Weihnachtsbäume schmücken in der Advents- und Weihnachtszeit die Eingangstür am Rathaus. Geschäftsstellenleiter Max Heindl bedankte sich in Vertretung des verhinderten Bürgermeisters bei den Kindern und den Erzieherinnen mit einer süßen Überraschung.Das erste Adventsfenster wird heute um 18 Uhr am Rathaus unter der Mitwirkung des evangelischen Posaunenchors Thansüß durch Bürgermeister Norbert Bücherl und den Vorsitzenden des Siedlerbundes, Johann Großer, geöffnet. Die Bevölkerung ist eingeladen.