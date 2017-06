Vermischtes Freihung

25.06.2017

Seugast. Die Welt ist ein Dorf und für ein Dorf im westafrikanischen Gambia ist Seugast die Welt: In der Gemeinde Freihung hat sich eine neue Hilfsorganisation mit dem Namen "Gambiahilfe Kaytola" gegründet. Initiatorin ist Inge Iberl (51), eine versierte Kennerin des Landes. "Ich bin seit zwölf Jahren ehrenamtlich in ,The Gambia' unterwegs", erzählt sie. "Zwei bis drei Mal pro Jahr fliege ich hin, arbeite die meiste Zeit vor Ort in verschiedenen Projekten, an Schulen oder Erste-Hilfe-Stationen."

Nachdem die offizielle Gründung des Vereins über die Bühne gegangen ist, laden Iberl und ihre Mitstreiter jetzt zum Gründungsfest ein. Am Samstag, 1. Juli, feiern sie um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Freihung eine afrikanische Nacht. Iberl zeigt Bilder aus Gambia, es gibt ein afrikanisches Büfett, landestypische Musik, Holzschnitzereien und Kleider. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten können schon jetzt bei Angelika Wiesneth, 09662/6639, reserviert werden.Gambia ist ein kleiner westafrikanischer Staat, gelegen an der Atlantikküste. Es zählt zu den ärmsten Ländern Afrikas. "Bei meinen bisher 33 Reisen war ich immer auf eigene Kosten und immer für die Kinder unterwegs", berichtet Iberl. "Ganz selten habe ich den Strand besucht oder Urlaub gemacht." Erst im März hat die Seugasterin viele Dörfer besucht, mit den Bürgermeistern und Dorfältesten gesprochen, um ein Grundstück oder ein Haus für eine Krankenstation, eine Schule und einen Kindergarten zu finden. "Der Kontakt und die Gespräche mit den Dorfältesten ist das Wichtigste. Denn sie entscheiden letztendlich, was gebaut werden darf." Ihr sei bereits ein kostenloses Grundstück angeboten worden. Die Dorfbewohner hätten zugesagt, den Bau zu unterstützen, so dass zunächst wohl nur Geld für das Material gebraucht werde. "Wir wollen abseits der Touristenregion aktiv sein, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird."Der Verein hat bislang 30 Mitglieder. "Ich möchte mit meinen Freunden im Verein Bildung für Kinder und Jugendliche ermöglichen, fördern und unterstützen", betont die engagierte Frau. "Wir werden für die Mädchen und Buben sämtliche Kosten für den Schulbesuch tragen." Dazu gehöre neben dem Bau der Schule, die Finanzierung des gesamten Schulmaterials und der -uniform, die Mittagsverpflegung, Gesundheitsvorsorge, die Bereitstellung von sanitäre Einrichtungen sowie Spiel- und Sportaktivitäten.Wer Inge Iberl unterstützen will, kann sich jederzeit bei ihr melden. Ihre Adresse lautet: Seugast 29b, 92271 Freihung, inge.iberl@web.de, 09646/80 91 10.