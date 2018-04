Vermischtes Freihung

17.04.2018

Im Kreise der Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannten feierte Irmgard Spies bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag. Dazu gratulierten auch Pfarrer Bernhard Huber, die ehemaligen Mitglieder des katholischen Kirchenchors als auch die Leiterin des neu formierten Chores Christine Meier.

Bürgermeister Norbert Bücherl und 2. Bürgermeister Helmut Klier, zugleich Nachbar der Jubilarin, überbrachten die Glückwünsche des Marktes und überreichten die Geburtstagsurkunde samt handsigniertem Bildband. In Vertretung von Landrat Richard Reisinger händigte der Rathauschef die Landkreismedaille aus.Irmgard Spies, geborene Böckl, kam 1928 in der Schallermühle zur Welt, wuchs mit zwei Geschwistern auf und verbrachte ihr gesamtes bisheriges Leben auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern. Schon in früher Kindheit erkannte man ihr musikalisches Talent, welches trotz der unruhigen und schwierigen Zeit während des 2. Weltkrieges gefördert wurde. Bereits in jungen Jahren wurde ihr 1950 die Leitung des katholischen Kirchenchors und der Organistendienst in Freihung übertragen.Noch heute ist die rüstige Jubilarin bei den wöchentlichen Gottesdiensten an der Orgel aktiv. Im Zeitraum von 1970 bis 1990 half sie zusätzlich auch in Kaltenbrunn als Organistin und Chorleiterin aus. Für ihren 75-jährigen Dienst als Organistin in der Pfarrei Freihung wurde sie vor drei Jahren vom Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer mit einer Dankurkunde geehrt. Im Rahmen der Festveranstaltung "140 Jahre Liederkranz 1872 Freihung" am 5. Mai 2012 zeichnete der Markt Freihung Irmgard Spies mit der Kommunalen Ehrennadel für kulturelle, herausragende Leistungen als langjährige Chorleiterin aus. Stolz ist die Jubilarin, dass sie sich hierbei auch in das Goldene Buch der Marktgemeinde verewigen durfte.Ihren Lebensabend verbringt die humorvolle, von der Bevölkerung überaus geschätzte wie beliebte Jubilarin bei ihrem Sohn Armin sowie der sie liebevoll umsorgenden Schwiegertochter Helga und den beiden Enkel Christian und Raimund, die der lieben Omi jeden Wunsch erfüllen.