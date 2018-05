Vermischtes Freihung

21.05.2018

Jahreshauptversammlung der Reitsportgemeinschaft mit Ehrungen

Großschönbrunn-Seugast. Ehrungen und Rückblicke standen bei der Jahreshauptversammlung der Reitsportgemeinschaft im Gasthof Goldener Anker in Kaltenbrunn auf der Tagesordnung. Vorsitzende Christa Bauer ließ die Aktivitäten Revue passieren. So erwähnte sie die Teilnahme am Pfingstritt in Kemnath am Buchberg, das Ponyfest und den alljährlichen Tagesritt nach Ödputzberg mit Grillabend. Es folgte der Kassenbericht vom Kassier Christian Schwirzer. Der Revisor bestätigte eine hervorragende Kassenführung. Weiterer Tagesordnungspunkt war die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein. Für ihre langjährige Treue wurden Inge und Ottmar Iberl geehrt. Bauer erinnerte an die aktive Zeit der Jubilare und übergab jeweils eine Urkunde und ein kleines Geschenk.Auch Vorsitzende Christa Bauer und ihre Stellvertreterin Agathe Platzer wurden geehrt. Beide haben ihr jeweiliges Amt ebenfalls 25 Jahre inne. Ihnen wurde ebenfalls mit einer Urkunde und einem Präsent Anerkennung für die lange Ausübung des Ehrrenamtes ausgesprochen.Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde angeregt, einen Vereinausflug zu machen. Die Anregung wurde positiv aufgenommen. Ein Reiseziel konnte noch nicht festgelegt werden. Nächster Termin ist das 27. Ponyfest am Donnerstag, 31. Mai.