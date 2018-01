Vermischtes Freihung

Die bunten Kirchenfenster der katholischen Kirche in Freihung sind schon lange weg. Zuletzt gesehen wurden sie 1960. Das alte Kriegerdenkmal verschwand einige Jahre später. Der ehemalige Freihunger Carlheinz Swaczyna hat sich auf die Suche gemacht.

Verschachert oder zerstört

Illegales Mahnmal

Gemeinde ratlos

(asv) 1947 geboren, lebte Swaczyna 15 Jahre im Markt Freihung. Der heute 70-Jährige wohnt mittlerweile in Krefeld, hat den Bezug zur Heimat aber nie verloren. "Mein Bruder wohnt noch in Amberg und mein Onkel in Freihung." Das Interesse für Lokalgeschichte veranlasste den Rentner auch dazu, nach den beiden verschollenen Werkstücken zu fahnden.Die katholische Kirche, aus der die Glasfenster verschwanden, wurde 1764/65 erbaut und zunächst als Simultankirche für evangelische und katholische Gläubige (Dreifaltigkeitskirche) genutzt. "Eine Renovierung fand 1960 unter dem Geistlichen Rat Robert Weiß statt, die Fenster und anderes Kircheninventar wie die Kommunionbank und der Kanzelaufgang müssen danach ausgebaut, zerstört oder verkauft worden sein", sagt Swaczyna. Teile der Kommunionbank und der Treppe der Kanzel sah Swaczyna damals zuletzt im Holzschuppen des Mesners Hubmann zur "thermischen Verwertung". Denkbar, dass die komplette Einrichtung verbrannt wurde.Doch was geschah mit den bunten Glasfenstern, die seitlich vom Hochaltar eingelassen waren? Diese stammten von der Regensburger Hofglasmalerei Georg Schneider, die heute nicht mehr existiert. Swaczyna erinnert sich an ein Fenster mit der Inschrift "Baltimore". Stifter der Fenster waren unter anderem Auswanderer, die einst Deutschland in Richtung USA verlassen haben und die Landwirtsfamilie Wiesneth (Rothaar-Bauer).Diese wüssten aber weder etwas über die Zerstörung, noch über den Verbleib der Fenster. Nicht einmal Bildmaterial gebe es, so der 70-Jährige. "Gerüchten zufolge sollen sie an eine evangelische Kirchengemeinde im Fränkischen verkauft worden sein." Die Fenster seien damals als "nicht denkmalwürdig eingestuft" worden. Hilfreich wären hier Bilder, auf denen die Glasfenster zu erkennen sind, sowie Hinweise über den Verbleib der Stiftungen.Zumindest mit Bildern dokumentiert ist das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Es war nicht selten auf Postkarten aus Freihung abgebildet. Am 28. August 1933 wurde es eingeweiht. Ein Blick ins Archiv der Amberger Zeitung liefert den zugehörigen Zeitungsartikel. Dort wird auf den Lehrer Wißmath als Schöpfer des Denkmals verwiesen. Swaczyna gibt einen Hinweis zum Standort: "Unter den teils noch vorhandenen Bäumen des sogenannten Ehrenhains am Harranger oberhalb des Friedhofs, gab es pultförmige Gedenksteine aus Beton für die gefallenen Freihunger des Ersten Weltkriegs." Gleich daneben stand schon in Swaczynas Kindertagen die Grundschule, die heutige Josef-Voit-Volksschule, die 1953 erbaut wurde. 1967 folgte der Ausbau. "In diese Zeit fällt wohl die Niederlegung des im Dritten Reichs angeblich illegal errichteten Kriegerdenkmals. Illegal deshalb, weil es, so heißt es, von den Bürgern selbst entworfen und gebaut wurde. Die Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen, da das möglicherweise zur Propaganda der Nazis gehört haben könnte.Auch für die Gemeinde ist das Kriegerdenkmal ein Rätsel. "Wir haben weiter nichts als Bilder und recherchieren selbst schon", sagt Annimarie Dirschedl, die im Vorzimmer des Bürgermeisters sitzt. Es liegt nahe, dass das Mahnmal zerstört und der Schutt entsorgt wurde. Auch Carlheinz Swaczyna machte die Erfahrung, dass Quellen oder Bildmaterial aus Zeiten des Nationalsozialismus rar sind.Swaczyna ruft Zeitzeugen oder Hinterbliebene auf, Informationen jeglicher Art zu den beiden Fällen weiterzugeben. Um die Geschichte zweier Freihunger Unikate aufzuklären oder zumindest ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. "Auch wenn man es schon früher hätte tun sollen, vielleicht kann noch jemand zur Auflösung dieser Rätsel beitragen."Die Amberger Zeitung sammelt mögliche Hinweise per E-Mail: anne-sophie.vogl@oberpfalzmedien.de oder per Telefon 0961/85-427.