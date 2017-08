Vermischtes Freihung

Das Wetter zur achten Auflage der Tanzflecker Kirwa seit der Verlegung auf den Weihetag der Dorfkirche erinnerte an frühere Zeiten, als im November gefeiert wurde. Dennoch verlief der Auftakt am Freitag beim Warm-up im Barzelt vielversprechend.

Tanzfleck. Der Kraftakt begann am Samstag früh. Mit Traktor und Anhänger ging es in den Truppenübungsplatz, um den von Forstoberrat Volker Goebel ausgesuchten Baum zu fällen und zum Schützenheim zu transportieren. Mit geballter Muskelkraft und Scherstangen wuchteten 30 Männer die 31 Meter lange, bleischwere Fichte binnen 75 Minuten in die Höhe. Die Kommandos für die Schübe kamen traditionell von Jupp Schirbl. Im Gottesdienst betonte Pfarrer Bernhard Huber die Wichtigkeit der Kirche, die immer wieder einlade: "Denn Jesus sagt uns das Richtige, weil er uns helfen will - und an sechan brauch ma." Huber rief dazu auf, sich an Christus zu halten, denn er gebe die Kraftnahrung für die Seele, aber das Essen solle auch weitergehen bei der weltlichen Feier. Junge Kirwaleit lasen die Fürbitten.Die Südwind-Buam aus Falkenberg überzeugten im vollen, beheizten Festzelt mit vielseitiger Musik und fetzigem Partysound. Gut vertreten dabei waren die Kirwaleit aus Freihung und Seugast. Auch US-Amerikaner genossen die Riesenstimmung. "Very good, fine!" lautete ihr Kommentar. Bis zum frühen Morgen ließ das Wachkommando das Wahrzeichen nicht aus den Augen, um etwaige Baumschänder abzuschrecken.Mit einem Weißwurst-Frühschoppen wurde der Sonntag eingeleitet. Ihre Schlachtrufe und Gstanzln waren von weitem zu hören, als die Kirwapaare auf dem mit Sonnenblumen verzierten, von Heiratskandidatin und Kirwabraut 2009 Janine Hartmann mit dem Traktor gezogenen Anhänger ihre Runden durch Tanzfleck und Rothaar drehten. Zur Musik der vier Hoglbuachan marschierten sie aufs Podium am von rund 250 Zuschauern umringten Festplatz. Am Ende der von Sonja Ringer einstudierten sieben Tänze, darunter Zwiebelsuppn, Stern-Polka, Siebenschritt und Boarischer Neun-Sitzer, blieb der Blumenstrauß bei Laura Maier und Tobias Schmidt hängen. Somit waren die beiden zum neuen Oberkirwapaar gekürt. Inzwischen passte auch das Wetter, so dass die Gäste außerhalb des Zelts die wohltuenden Sonnenstrahlen zu Kaffee, Kuchen und Torten sowie Grillspezialitäten genießen konnten.Erste Amtshandlung des Oberkirwapaars war die Verlosung des Baums. Zum Abschluss legte die Line-Dance-Gruppe "Happy free Liners" eine flotte Sohle auf die Bühne.