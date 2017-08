Vermischtes Freihung

11.08.2017

Politik ist kompliziert und nichts für Kinder? Von wegen! Sie kommen sogar schon früh damit in Kontakt, sei es bei der Gestaltung ihrer Freizeitmöglichkeiten oder bei der Wahl ihres Klassensprechers. Daher ist es besonders wichtig, dass Mädchen und Jungs, wie jetzt in Freihung, bereits im frühen Alter politische Mitgestaltung einüben.

Die Kommunale Jugendarbeit Amberg-Sulzbach mit Projektleiterin Anita Kinscher hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, das Thema Politik kindgerecht zu verpacken. Bei dem zweitägigen "Planspiel Heimat - spielerisch Demokratie vermitteln" hatten Freihunger Grundschüler die Möglichkeit, einmal selbst in die Rolle von Kommunalpolitikern in der fiktiven Stadt Felddorf zu schlüpfen. Denn schon im Kindergarten- und Grundschulalter sind junge Menschen durchaus fähig, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen und grobe Zusammenhänge zu verstehen.Die Freihunger Kinder teilten sich für das Planspiel in Gruppen auf und mussten darüber entscheiden, ob in Felddorf eine Umgehungsstraße gebaut wird oder nicht. So erlangten sie als eigenständige Akteure erste Erfahrungen in politischen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen. Der Lösungsweg war allerdings nicht leicht, da die Mitglieder der anderen Parteien nicht immer der gleichen Meinung waren. Wollte die Umweltpartei unbedingt den Wald der Stadt schützen, so war es der Elternpartei am wichtigsten, den Kindern einen sicheren Schulweg zu bieten.Mit Hilfe von Stadtratssitzungen und offenen Diskussionsrunden wurde dennoch eine gute Lösung gefunden. Am Ende waren sich alle Parteien einig, die Verkehrssituation durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ampeln und Schülerlotsen sicherer zu machen und auf die Umgehungsstraße zu verzichten.Die Kinder zeigten sich während des Projekts sehr redegewandt und konnten den Bürgern mit klaren und überzeugenden Argumenten ihren Standpunkt näher bringen. Schul- und Klassenleiterin Ulrike Frank bedankte sich beim Team der Kommunalen Jugendarbeit für das Projekt: "Ich erkenne meine Klasse kaum wieder. Ich bin begeistert, wie erwachsen diskutiert wurde und welch gute Ideen für eine gemeinsame Lösung gefunden wurden." Mit der Grundschule in Freihung endete das Projekt "Planspiel Heimat" der Kommunalen Jugendarbeit.