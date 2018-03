Vermischtes Freihung

23.03.2018

Langjährige Aktive der Feuerwehren Großschönbrunn, Freihung und Thansüß standen bei einem Ehrenabend im Mittelpunkt. Landrat Richard Reisinger händigte ihnen Auszeichnungen des Freistaats Bayern aus. Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr ging an Otto Mägerl (Großschönbrunn), Georg Rabenstein (Freihung), Hans Grünbauer, Ernst Müller, Reinhard Meyer, Martin Müller und Jürgen Wurzer (alle Thansüß). Matthias Lederer wurde für 25 Jahre mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt. Reisinger sparte nicht mit Lob für die aktiven Männer und dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement an 365 Tagen im Jahr. Bild: Hollederer