Vermischtes Freihung

09.11.2017

Großschönbrunn. Ein Trupp der Feuerwehr Großschönbrunn unterzog sich erstmals der Leistungsprüfung "Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz". Die Teilnehmer arbeiteten fehlerlos und in der vorgegebenen Zeit einen angenommenen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person bei Nacht ab. Jeden einzelnen Teilnehmer nahmen die Schiedsrichter, die Kreisbrandinspektoren Martin Schmidt und Christof Strobl sowie Horst Kellner, unter die Lupe und ließen sich bei Zusatzaufgaben zur Gerätekunde vom Wissensstand überzeugen. Der Gruppenführer musste währenddessen einen Fragebogen zum Grundwissen beantworten. Ausbildet worden waren die Prüflinge zwei Wochen lang durch Christina Rabenstein mit der Ausrüstung des Tanklöschfahrzeugs der Stützpunktwehr Freihung. Martin Schmidt lobte die gute und saubere Arbeitsweise der Gruppe. Vorsitzender Thomas Nübler dankte für die vielen Stunden der Vorbereitung und meinte: "Ihr seid weltweit die ersten Großschönbrunner Feuerwehrler, die dieses Abzeichen erhalten." Bürgermeister Norbert Bücherl war erfreut, dass sich auch Mitglieder der Großschönbrunner Wehr der Ausbildung in technischer Hilfeleistung stellen. Kommandant Josef Regler lobte die große Motivation der Truppe. Abzeichen der Stufe 1 (Bronze) gingen an Gruppenführer Josef Regler, Andreas Regler, Nico Mägerl, Bastian Posset, Josef Scheidler, Johannes Mägerl, Josef Stubenvoll und Hermann Fronhofer. Die Stufe 5 (Gold-Grün) bekam Christina Rabenstein. Bild: rab