18.07.2017

0 18.07.2017

Weickenricht. "Das war eine gelungene Überraschung für mich zum Geburtstag, sogar der Bürgermeister ist persönlich erschienen", zeigte sich die geistig und körperlich fitte Jubilarin Maria Macke erfreut über den zahlreichen Besuch zum 96. Geburtstag. Um eine unnötige Aufregung bei der Jubilarin zu vermeiden, hatte die gesamte Familie der Seniorin den Besuch der Geburtstagsgratulanten vorenthalten.

Bürgermeister Norbert Bücherl, Dritter Bürgermeister Klaus Meißner sowie die Schwiegertochter und Marktgemeinderätin Irmgard Macke, überbrachten Glückwünsche der Gemeinde. Das "Kaffeekränzchen", an dem die Jubilarin bis 2016 noch einmal wöchentlich rege teilnahm, machte ebenfalls mit Ute Schönberger, Marga Lehner und Katharina Reiser seine Aufwartung.Maria Macke (geborene Schönberger) erblickte 1921 in Weickenricht das Licht der Welt auf dem elterlichen Anwesen. Nach dem Besuch der Schule wartete viel Arbeit in der Landwirtschaft. Nebenbei betrieben die Eltern noch einen kleinen Lebensmittelladen und ein Fuhrunternehmen. 1948 heiratete sie Josef Macke und bekam zwei Söhne. Das Ehepaar übernahm in den 1950er Jahren die elterlichen Betriebe. Das Fuhrunternehmen wird heute in dritter Generation von Sohn Josef weitergeführt, der mit Gattin, den vier Enkeln und Urenkelin der Mutter gratulierte.