Vermischtes Freihung

07.01.2018

07.01.2018

Freihung/Grafenwöhr. Eine Rekordspende in Höhe von 7283,53 Euro haben der Markt Freihung, der US-Partnerschaftsverband 18. Combat Sustainment Support Battalion (CSSB) sowie die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) gesammelt: Das Geld soll dem Erhalt deutscher Kriegsgräber zugutekommen.

Zum zehnten Mal hat sich das Unterstützungsbataillon der US-Armee, die 18. CSSB aus Grafenwöhr, an der Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge beteiligt. Dieses einzigartige Engagement ist auf die über zehnjährige Partnerschaft zwischen der 18. CSSB und Freihung mit der örtlichen Reservistenkameradschaft zurückzuführen. Heuer kam die herausragende Summe von 4774,23 Euro von den US-Freunden und 2509,30 Euro von der Haus- und Straßensammlung im Markt Freihung zusammen.Zur Übergabe der Spenden an den seit etwas mehr als einem Jahr im Amt befindlichen Bezirksgeschäftsführer Markus Nägel hatte Bürgermeister Norbert Bücherl zu einem Stehempfang im Rathaussaal eingeladen. "Ich denke, dass der Markt Freihung mit seiner Bevölkerung, aber auch mit den befreundeten US-Soldaten in eindrucksvoller Weise seiner Verpflichtung aus der nunmehr seit 15 Jahren bestehenden Partnerschaft für den Frieden, die mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge seit dem Jahr 2002 besteht, voll und ganz nachgekommen ist und erfüllt hat", sagte Bürgermeister Bücherl.Als Ansporn und zum Nachdenken "werden uns immer wieder die mahnenden Worte von Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer beflügeln, der in den 1950-er bei seinem Besuch eines deutschen Soldatenfriedhofs im Elsass sagte: Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens - und ihre Bedeutung als solche wird immer mehr zunehmen", zitierte Bücherl.