Vermischtes Freihung

19.01.2018

Der Schaden ist groß, aber es gab keine Verletzten: In Großschönbrunn hat am Freitag gegen 14.20 Uhr ein Mercedes-Fahrer einem Silo-Laster die Vorfahrt genommen.

Der Unfallverursacher, ein Rentner (79) aus Regensburg, wollte gegen 14.20 Uhr in Großschönbrunn (Freihung) auf der Kreuzung Vilsecker-/Neue Amberger Straße nach rechts in Richtung Amberg abbiegen. Dabei nahm er einem von links kommenden Lkw die Vorfahrt. Den Silozug, beladen mit gut 25 Tonnen Quarzsand, lenkte ein Kraftfahrer (57) aus dem Kreis Tirschenreuth. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Der Laster krachte dem Pkw in die Fahrerseite.Trotz des schweren Aufpralls blieben der Mercedesfahrer, seine Beifahrerin und der Lkw-Fahrer unverletzt. Die Polizei führt das darauf zurück, dass alle Beteiligten Sicherheitsgurte angelegt hatten. So musste der vorsichtshalber verständigte Rettungsdienst nicht tätig werden.Am Lkw und am Mercedes wird der Schaden auf jeweils rund 10000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Großschönbrunn und Freihung leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die an der Kollision beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.